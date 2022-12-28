. Eurofer: Евросоюз нашел замену российской и украинской стали
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Eurofer: Евросоюз нашел замену российской и украинской стали

Eurofer: Евросоюз нашел замену российской и украинской стали

Государства Европейского союза нашли замену стали из РФ и Украины: в ЕС пытаются нивелировать дефицит поставками из Тайваня и Южной Кореи. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на информацию европейской ассоциации стали Eurofer.

В перечне ключевых поставщиков стали в Европу помимо Тайваня и Южной Кореи также указаны Турция, Индия и КНР. Совокупно на эти пять государств приходится 51% всего экспорта стали в Евросоюз. В Eurofer подчеркнули, что закупки готовой стали из России и Украины в ЕС за февраль-сентябрь 2022 года упали на 59% и 79% соответственно.


За первое полугодие 2022 года экспорт стали из России в Евросоюз упал на 46% относительно аналогичного периода 2021-го. В качестве альтернативного потребителя Москва рассматривает Индию: уже в ноябре текущего года отечественные фирмы обеспечили свыше 10% индийского импорта, став одним из крупнейших поставщиков на ранее неосвоенный рынок. Всего за апрель-ноябрь РФ экспортировала в Индию 158 тысяч тонн горячекатаной стали. Активный экспорт стимулирует ослабление рубля и рост мировых цен.

По данным Agence France-Presse, в сентябре большой сталелитейный завод ArcelorMittal в Кривом Роге практически прекратил работу. Так, три из четырех доменных печей остановлены, а шахта бездействует. Территория предприятия составляет свыше 70 кв. километров, что соответствует приблизительно 2/3 Парижа. До февраля текущего года на заводе трудилось не менее 22 тыс. человек, в данный момент предприятие загружено гораздо меньше.

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По материалам: uposters.ru

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