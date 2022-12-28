. Фонд "Круг добра" получил возможность создавать резерв лекарств
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Фонд "Круг добра" получил возможность создавать резерв лекарств

Фонд "Круг добра" получил возможность создавать резерв лекарств

Фонд поддержки детей с орфанными заболеваниями "Круг добра" сможет формировать резерв лекарственных препаратов и медицинских изделий. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Это позволит фонду закупать лекарства на более длительный срок и создавать запас для незамедлительного оказания помощи пациентам.


Этим же постановлением расширен перечень государств, в которых могут быть зарегистрированы закупаемые препараты и медизделия.

Фонд "Круг добра" создан в 2021 году по инициативе президента России. Организация получает федеральное финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи детям, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медизделий и технических средств реабилитации. За это время помощь фонда получили почти 5 тыс. человек

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По материалам: uposters.ru

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