. Фонд "Круг добра" получил возможность создавать резерв лекарств

Фонд поддержки детей с орфанными заболеваниями "Круг добра" сможет формировать резерв лекарственных препаратов и медицинских изделий. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Это позволит фонду закупать лекарства на более длительный срок и создавать запас для незамедлительного оказания помощи пациентам.

Этим же постановлением расширен перечень государств, в которых могут быть зарегистрированы закупаемые препараты и медизделия.

Фонд "Круг добра" создан в 2021 году по инициативе президента России. Организация получает федеральное финансирование на оказание дорогостоящей медицинской помощи детям, включая лечение за рубежом, закупку лекарств, медизделий и технических средств реабилитации. За это время помощь фонда получили почти 5 тыс. человек