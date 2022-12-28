. Франция продолжит оказывать военную помощь Украине в 2023 году
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Франция продолжит оказывать военную помощь Украине в 2023 году

Франция продолжит оказывать военную помощь Украине в 2023 году

Французская сторона продолжит оказывать военную поддержку Киева в 2023 году с учетом потребностей украинской армии. Об этом глава французского минобороны Себастьян Лекорню заявил в своем микроблоге в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) 28 декабря.

Как писала «Парламентская газета», ранее в среду глава оборонного ведомства прибыл в Киев для проведения двусторонних переговоров с украинским коллегой Алексеем Резниковым и участия в заседании с рабочей группой минобороны Украины.

«Мой визит в Киев еще раз подтвердил военную поддержку Франции Украине, которую мы осуществляем с начала войны. С Алексеем Резниковым мы изучили потребности украинской армии, чтобы продолжить эту поддержку в 2023 году», — сообщил Лекорню.

Он уточнил, что представители министерств затронули различные тактические и стратегические вопросы, касающиеся положения вооруженных сил Украины, а также напомнил, что Франция располагает фондом размером в 200 миллионов евро для прямых закупок оборудования у местных производителей.

Между тем, как писала «Парламентская газета», 20 декабря председатель Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что НАТО имеет все шансы развалиться изнутри без какого-либо вмешательства со стороны, будь то российского или китайского. Он напомнил, что ранее президент Франции Эмманюэль Макрон говорил о смерти мозга Североатлантического альянса в связи с проблемами внутренней координации военного блока между США и их союзниками.

Россия начала проведение специальной военной операции на территории Украины 24 февраля в целях отражения агрессии Киева в отношении мирного населения республик Донбасса. Тогда же Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва планирует провести «демилитаризацию и денацификацию» Украины, предав суду военных преступников.

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По материалам: pnp.ru

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