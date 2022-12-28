. Гарри Рокер и гитара смерти: как выглядели бы герои поттерианы, если бы вместо магии выбрали рок-музыку

Куда только не помещали героев фильмов о Гарри Поттере! Мы уже видели их во вселенной Уэса Андресона, в Болливуде и даже в русской классике. Нейросети помогают реализовать любые самые смелые фантазии авторов. И сегодня мы приготовили для вас новую идею: персонажи поттерианы как самые настоящие рок-музыканты. И выглядят они легендарно!

SEVERVS

Чёрный и холодный норвежский блэк-метал. Он записывает треки в лесу на четырёхдорожечный магнитофон, при этом сам поёт и играет на всех инструментах. Логотип его группы никто не может разобрать, поэтому известен также как «Снегг» или «Злей».

Гарри «Оззи» Поттер

Этот парень был из тех, кто перепробовал все зелья, которые можно пить. И которые нельзя — тоже. Один раз чуть не отправился в мир иной, но это его не остановило. Как он продолжает карьеру при таком образе жизни? Избранный, не иначе. «Мальчик-который-выжил» — так его называют в узких кругах.

«Не зовите меня Нимфадора» Хаген

Если вы спросите, кого считают матерью хогвартского панка, у нас есть один определённый ответ. Это она.

Рон «Рыжий» Уизли

Как вы видите на фото, умеет играть на двух гитарах. Причём одновременно.

Сириус Блэкс

Один из основателей группы «Märauder Crüe». Ездит на мотоцикле. Упарывается как собака. В 14 лет сбежал из дома, поссорившись с матерью.

Dumble The Doors

Это суровый рокер, но фанаты не приходят на его концерты без лимонного щербета. «Олух! Пузырь! Остаток! Уловка!» — кричит он на своих концертах.

Аластор Хмури

Все его песни либо о Первой, либо о Второй магической войне. Записывает альбом про битву Дамблдора с Гриндевальдом.

Беллатрикс Волдеморт

У него настолько дурацкий псевдоним, что его даже нельзя называть.

Рубеус «Лемми» Хагрид

Он всегда шикарен, и других вариантов нет.

Драко Малфой

Все влюблялись в солистку известной эмо-группы, пока не узнавали, что это солист. И тогда влюблялись ещё больше.

В комментариях оценили фантазию автора и предложили ещё несколько вариантов развития событий. Например, огранизовать панк-бэнд.

Гарри Роккер и его панк-бэнд

Грязный Рон

Дерзкая Герми

TWINS

Дуэт отвязных близнецов, которые устраивают на своих концертах настоящее шоу с фейерверками и розыгрышами. Билет на концерт для брата Рона стоит в два раза дороже.

Хиппи Полумна

Эта девушка с голубыми глазами поёт песни о мозгошмыгах и морщерогих кизляках.

Вот такие исполнители получились из героев поттерианы. Кого бы вы слушали? На чей бы концерт сходили?