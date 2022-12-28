. Ghost of a Tale 2 разрабатывается на Unreal Engine 5 — разработчики подтвердили
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Ghost of a Tale 2 разрабатывается на Unreal Engine 5 — разработчики подтвердили

Ghost of a Tale 2 разрабатывается на Unreal Engine 5 — разработчики подтвердили


В конце 2021 года авторы Ghost of a Tale из студии SeithCG обещали, что в 2022 году игроки получат подробности о проекте Ghost of a Tale 2. Нельзя сказать, что разработчики в этом году сообщили множество деталей об игре, на данный момент у нее нет даже окна релиза, но под конец года авторы проекта решили поделиться интересной информацией.

Игра Ghost of a Tale 2 работает на движке Unreal Engine 5, что подтвердили разработчики. Большого количества деталей о проекте все еще не сообщается, но с анонсом движка авторы проекта показали скриншот, который можно видеть ниже.


Напомним, первая часть Ghost of a Tale вышла в 2019 года на Xbox One и других платформах. Игра рассказывает про увлекательные приключения мышонка.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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