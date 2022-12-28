. Главы Якутии и ДНР поздравили победителей конкурса "Смотри, это Россия!"

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, и врио Донецкой народной республики Денис Пушилин поздравили победителей патриотической инициативы "Смотри, это Россия!".

Участниками конкурса стали 27 тысяч школьников со всей России, в том числе ребята из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Победителями стали три команды Якутии и три из других регионов России: Тамбовской области, Чеченской Республики и Нижегородской области. Победители и призеры получат гаджеты для учебы, а также книги, сертификаты, сувениры и другие специальные призы от партнеров.

"Мы проводим конкурс в третий раз и с первого же года в него включилась вся страна. Тогда я понял, что тема проекта и его формат вызывают у детей самый искренний интерес. В этом году у нас рекорд активности — 5528 команд из всех 89 субъектов России. И мы очень признательны школьникам из новых регионов России, которые несмотря ни на что включились в конкурс. Каждая пятая заявка на конкурс пришла из ДНР. Ребята рассказали сверстникам о значимых событиях, героях и истории своей малой Родины. Мы хотели, чтобы через конкурс дети из разных частей нашей огромной страны больше узнавали о традициях, культуре и природе разных территорий, и идея себя полностью оправдала", — отметил глава Якутии.

Врио главы ДНР заявил, что именно в таких проектах кроется патриотическая сила:

"Наша республика с большим удовольствием приняла участие в этом, на наш взгляд, масштабном, вдохновляющем и прекрасном проекте для школьников. В это непростое время все мы испытываем гордость за единство с Россией. Мы и наши дети в ходе этого проекта в полной мере смогли не только прочувствовать ее, но и передать в своих творческих работах. Более того, я знаю, насколько это было важно для ребят — принять участие в конкурсе, почувствовать себя частью нашей великой страны. Поэтому от нас пришло такое большое количество заявок. Знаю, что некоторые команды пытались снять свои видеооткрытки даже несмотря на то, что в населенных пунктах небезопасно. И у них это получилось", — сказал Пушилин.