. Гороскоп на 29 декабря 2022 года от Василисы Володиной: день может принести перемены в жизнь некоторых знаков зодиака

Какие перемены ожидают знаков зодиака 29 декабря 2022 года, можно узнать из гороскопа Василисы Володиной. Кого-то ждет судьбоносная встреча с человеком с родственной душой. Но для некоторых знаков перемены окажутся не просто неперспективными, а даже губительными.

Какие перемены ворвутся в жизнь представителей огненной стихии 29 декабря по прогнозу Василисы Володиной





Овен

Прежде чем приступать к важному процессу и отдаваться ему по полной, необходимо правильно оценить собственные силы и способности. Астролог советует им выбрать для себя позицию наблюдателя. Для этого данному огненному знаку стоит на мгновение остановиться и внимательно посмотреть на обстоятельства, которые окружают их.

Стрелец

Данный огненный знак может на эмоциях взорваться и сжечь мосты, при этом разорвать все, что связывало его с близким человеком. Но прежде чем делать что-то сгоряча, лучше хорошенько подумать, стоит ли это тех свеч. Возможно, завтра они будут сильно жалеть о содеянном. В профессиональной отрасли астролог советует им проявить внимательность, чтобы не потерять лицо в глазах коллег.

Лев

Людям, рожденным под данным созвездием, в этот день стоит обратить внимание на здоровье. У Львов будет понижен внешний защитный барьер, поэтому любая инфекция сможет их подкосить. Но своевременное вмешательство позволит вовремя устранить неприятность и тем самым не допустить проблем в будущем в виде осложнения.

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Рак

Материальные блага должны быть в полной мере подсчитаны и распланированы. Если Раки поймут, что средств им не хватает, то они могут смело обратиться за поддержкой к влиятельным близким людям или покровителям. Астролог отмечает, что дела нужно решать своевременно, не перенося их на другое время.

Рыбы

Этот день не подходит для того, чтобы проявлять активность в материальном плане. Транжирство в данный период не совсем приемлемо, стоит отложить покупки на более благоприятный период. Рыбам стоит рассчитывать только на собственную голову, не прислушиваясь к посторонним, в противном случае они могут остаться у разбитого корыта.

Скорпион

Когда окружающие целенаправленно пытаются вывести Скорпионов из себя, то они на все 100% заслужили их гнев. Астролог предсказывает им важный период, в котором Скорпионов будут провоцировать. Они могут смело доказать всем, кто прав и где чье место. Этот день располагает к тому, чтобы провести его в компании близких людей.

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Близнецы

В профессиональной отрасли представителям данного знака придется проявить активность и повышенную внимательность. В случае, если их труды будут замечены и вознаграждены вышестоящим руководством, то не стоит распускать крылья и делать опрометчивые поступки, так как Близнецы рискуют подорвать собственный авторитет.

Весы

Данному знаку стоит проявить бдительность и поберечь силы. В противном случае Весы рискуют обзавестись личными проблемами, которые коснутся непосредственно их здоровья. При наличии проблем нужно взять за правило своевременно их решать.

Водолей

Этот период не подходит для начала новых проектов, но прекрасно подойдет, чтобы поэкспериментировать над чем-то. Такой опыт даст им удовлетворение и принесет свои плоды. Если в окружении Водолеев есть личности, которые не совсем на них положительно влияют, то, возможно, настало время избавиться от них.

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Телец

В трудовой деятельности могут просматриваться небольшие неприятности. Астролог предсказывает нелегкий период, когда стоит пойти на компромисс. Тельцам стоит контролировать свою агрессию и следить за высказываниями. При необходимости нужно быстро реагировать, не задумываясь о последствиях.

Дева

Что-то происходит не так, как бы того хотелось представителям данного знака. Дело может быть именно в них. Девам придется пересмотреть многие моменты, чтобы не провоцировать неприятности, которые их будут окружать. Во многом вина будет лежать именно на данном знаке, точнее, на их поведении.

Козерог

В этот день существует большая вероятность того, что Козероги будут окружены недоброжелателями, которые могут принести им множество неприятных моментов. Но в то же время судьба им пошлет нужного человека, который может стать родным и близким, так называемой родственной душой.