. Гороскоп от Павла Глобы на 28 декабря 2022 года: каких знаков зодиака ждет разочарование

Гороскоп, составленный Павлом Глобой, позволит представителям зодиакального круга 28 декабря узнать о важном. Астролог предсказал некоторым знакам зодиака успех, но кому-то придется столкнуться с предательством. В любом случае день скучным не будет. Однако стоит достойно принять каждое посланное судьбой испытание.

Какие события произойдут в жизни представителей стихии Воздуха по прогнозу Павла Глобы





Близнецы

День будет даваться представителям данного зодиакального круга крайне нелегко, чтобы в полной мере реализовать все задуманные планы Близнецам стоит заручиться поддержкой кого-нибудь. Данный знак имеет прекрасные замыслы, но материальные вопросы будут требовать от них надежной поддержки со стороны опытного человека.

Водолей

Предательство – это то, с чем Водолеи столкнутся в данный период. Астролог предсказывает им не самые положительные события, их чувства будут растоптаны, если они решатся на откровенность или признания. День не предрасположен для выяснения отношений и тем более признания в любви противоположному полу.

Весы

Не стоит останавливаться на достигнутом. Если есть желание покорить какую-то новую вершину, то данный день предоставит для этого все необходимое. Весам следует проявить осторожность по отношению к животным, так как они для этого знака будут представлять опасность.

Какие события произойдут в жизни представителей стихии Воды 28 декабря 2022 года





Скорпион

Настало время подумать о своем здоровье и правильном образе жизни. Астролог советует Скорпионам задуматься о том, что вредные привычки не выход, а к тому же это не модно уже. День располагает к приятным поездкам в большой и шумной компании друзей. Веселое времяпрепровождение зарядит их энергией и даст важные жизненные уроки.

Рак

В профессиональной отрасли данному знаку стоит в этот день быть предельно осторожными с новыми предложениями. Если Раки пропустят что-то важное, то рискуют так и не найти себе сильного покровителя. Полеты в облаках не дадут им желаемого результата, а лишь усугубят сложившуюся ситуацию.

Рыбы

Особое внимание в данный период представителям стихии Воды стоит обратить на собственное самочувствие. Даже привилегии в профессиональной сфере не стоят того, чтобы проявлять повышенное усердие, но это на 100% повлияет на успешную карьеру Рыб.

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Дева

Конфликтов и ссор представителям данного знака стоит избегать, чтобы не стать участником неприятной агрессии. Есть риск получить в этот период серьезные травмы, которые надолго выбьют их из колеи. Астролог предсказывает Девам встречу с людьми, о которых они давно ничего не слышали.

Телец

Представители этого зодиакального круга просто мастерски раздают советы, причем очень даже дельные, которые действительно работают. Не стоит переусердствовать с ними, а также прислушаться и к окружающим. Новые дела лучше не начинать, так как есть риск их провалить, причем достаточно высокий. С близкими лучше не показывать свой норов и немного сглаживать острые углы.

Козерог

Мысли о плохом самочувствии приходят только тогда, когда нечем заняться, но это не про Козерогов. В этот день будет напряженная ситуация на работе, либо в общении с начальством, которое не понимает вас и никак даже не стремится к этому. Нужно искать еще выходы или подходы, а все негативные мысли уйдут, если полностью занять свои руки и голову делом.

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Лев

Быстрое питание или вредные продукты могут нанести непоправимый вред для здоровья, а это сейчас совсем некстати. Также не стоит принимать все близко к сердцу – нервные клетки не восстанавливаются. Любая стрессовая ситуация может сильно «выбить из колеи».

Стрелец

Стрельцы любят, когда все дорого и богато, но в преддверии Нового года лучше ничего не приобретать спонтанно, так как это может потом вылиться в депрессию. Вторая половинка готовит сюрприз, поэтому получив его, желательно сделать удивленное лицо. Большое количество жидкости может привести к серьезным отекам.

Овен

Наступило время грамотно расставить приоритеты и следовать им. Не закончив одно дело, не стоит начинать следующее, так как не будет сделано ничего. Появится возможность разрешить многие проблемы, но при этом нужно избавиться от всех сомнений и пойти, как говорится, ва-банк. Не стоит употреблять в пищу еду, приготовленную из сомнительных продуктов.