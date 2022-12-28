. Художница изобразила диснеевских принцесс, показав более точные исторические версии их нарядов

Часто студия Дисней, создавая мультфильмы, не придаёт большого значения историческим деталям всей истории. Ведь в их приоритете стоит красивая картинка, которая непременно должна понравиться зрителю. Поэтому образы главных героев мультиков не всегда оказываются полностью достоверными.

Художнице из Южной Калифорнии по имени Кристин Гизи показалось интересным посмотреть на то, как же могли выглядеть красавицы Диснея, приоденься они в более точные исторических версии своих нарядов. Чтобы утолить своё любопытство, девушка создала целую коллекцию работ, показывая принцесс в образах разных эпох.

Золушка

1850-ые годы — исторический образ, который был подобран художницей для Золушки.

Белоснежка

Белоснежка была выполнена в образе дам 1500-х годов.

Жасмин

Прежде чем выставить готовый результат своей работы, художница делает коротенькое видео. В нём она показывает источник вдохновения в виде нескольких картинок, на которых продемонстрированы разные образы выбранной исторической эпохи.

Мегара

Мегара была изображена в классическом образе гречанки.

Моана

Чьи-то преображения оказались кардинальными, но какие-то героини Диснея не сильно заметно изменили свой стиль одежды.

Анна

Принцесса Анна примерила на себя традиционный норвежский костюм под названием бюнад (19 век).

Эльза

В случае с Эльзой Кристин решила придать героине больше королевского статуса, поэтому от её образа веет классическим европейским стилем.

Мерида

Мерида в образе средневековых кельтов.

Мулан

Нередко работы автора подвергаются критики за то, что её отсылки к прошлым образам принцесс иногда неверны. Но девушка старается всем напомнить, что она — просто художница, которая по максимуму вкладывает свою душу в каждую иллюстрацию и пытается радовать своим творчеством всех вокруг.

Тиана

1920-е годы стали вдохновением для девушки во время работы над новой версией принцессы Тианы.

Рапунцель

Образ Рапунцель относится к 1780-м годам.

Джейн

Эсмеральда

Покахонтас

Ариэль

Новый образ Ариэль относится к концу 1800-х годов.

Аврора

Платья 14-го века стали источником, на которой ссылалась художница при создании образа Авроры.

Белль

Образ Белль — середина 1700-х годов.

Кида

За основу нового наряда Киды был взят образ минойцев — представителей эгейской цивилизации бронзового века (2700-1400 гг. до нашей эры). Такой выбор художницы был объяснён тем, что они относятся к одной из теорий, лежащей в основе мифа об Атлантиде.