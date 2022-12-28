. Художник объяснил современные слова и явления в старославянском стиле. Ну наконец-то всё стало понятно!

Зайдёшь, бывало, в интернеты эти ваши и ничегошеньки-то непонятно — опять гуглить лезть! И это мы говорим об относительно молодых людях, а что же делать тем, кому давно за? Как можно было бы объяснить людям из прошлого, а то и поза-позапрошлого века все эти мудрёные словечки? Автор паблика «Интернетъ по-русски» позаботился обо всех нас вместе взятых и сделал описание современных явлений и значений в старословянском стиле. Удивительно, но ВОТ ТАК всё стало гораздо понятнее!

А в Древнем Ехипте, знамо, все стены энтими колобками измалёваны

Вестимо, оры энти все от лукавого

А очи бесстыжие да мыльным корнем намыть бы охальникам поганым

Натворють делов бохатыри ети, а мужикам потом лес вали да сёла отстраивай!

И мечтатють сельчане руки поотрывать тем молодцам, кто палки свои самоходные посредь трактов бросаеть

Без зелья любовного да заговора приворотного пути молодцу-то и нет

Главное, чтоб очи свои поросячьи на других красных дев не топорщил

Удивительно, но по звучанию старословянский на слух воспринимается лучше и душевнее что ли, несмотря на то, что все эти удивительные современные слова родились вместе с нами или даже чуть позже, а значит должны быть нам гораздо ближе и понятнее. Но не тут-то было!

А рецепт тот ему ещё бабка-ведунья деревенская передала

Нече тыкать куды ни попадя, а то всё, как дитяти, на перси падучи

И уж больно любы тулупы белые негодникам энтим

Да вот только сильны богатыри енти угрозами печатными да словами скрабезными

А коли берестой липкой око сиё закроешь, то и твори, что душеньке твоей любо, но без риску — витязи-то на страже

Но тыкай по письменам ентим с умом, а то прицепится нечисть какая елестрическая, и никакой лекарь не сдюжит

А также молодца того кличут зверем чудным, что рога ветвисты по сторонам развесил — оленем зовётся

Мы как-то уже рассказывали об этом спасительном паблике, поэтому предлагаем вам вот тут пополнить свой словарный запас.