. Художник объяснил современные слова и явления в старославянском стиле. Ну наконец-то всё стало понятно!
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Интересное » Художник объяснил современные слова и явления в старославянском стиле. Ну наконец-то всё стало понятно!

Художник объяснил современные слова и явления в старославянском стиле. Ну наконец-то всё стало понятно!

Художник объяснил современные слова и явления в старославянском стиле. Ну наконец-то всё стало понятно!

Зайдёшь, бывало, в интернеты эти ваши и ничегошеньки-то непонятно — опять гуглить лезть! И это мы говорим об относительно молодых людях, а что же делать тем, кому давно за? Как можно было бы объяснить людям из прошлого, а то и поза-позапрошлого века все эти мудрёные словечки? Автор паблика «Интернетъ по-русски» позаботился обо всех нас вместе взятых и сделал описание современных явлений и значений в старословянском стиле. Удивительно, но ВОТ ТАК всё стало гораздо понятнее!

А в Древнем Ехипте, знамо, все стены энтими колобками измалёваны

Вестимо, оры энти все от лукавого

А очи бесстыжие да мыльным корнем намыть бы охальникам поганым

Натворють делов бохатыри ети, а мужикам потом лес вали да сёла отстраивай!

И мечтатють сельчане руки поотрывать тем молодцам, кто палки свои самоходные посредь трактов бросаеть

Без зелья любовного да заговора приворотного пути молодцу-то и нет

Главное, чтоб очи свои поросячьи на других красных дев не топорщил

Удивительно, но по звучанию старословянский на слух воспринимается лучше и душевнее что ли, несмотря на то, что все эти удивительные современные слова родились вместе с нами или даже чуть позже, а значит должны быть нам гораздо ближе и понятнее. Но не тут-то было!

А рецепт тот ему ещё бабка-ведунья деревенская передала

Нече тыкать куды ни попадя, а то всё, как дитяти, на перси падучи

И уж больно любы тулупы белые негодникам энтим

Да вот только сильны богатыри енти угрозами печатными да словами скрабезными

А коли берестой липкой око сиё закроешь, то и твори, что душеньке твоей любо, но без риску — витязи-то на страже

Но тыкай по письменам ентим с умом, а то прицепится нечисть какая елестрическая, и никакой лекарь не сдюжит

А также молодца того кличут зверем чудным, что рога ветвисты по сторонам развесил — оленем зовётся

Мы как-то уже рассказывали об этом спасительном паблике, поэтому предлагаем вам вот тут пополнить свой словарный запас.

# Интересное
По материалам: twizz

Последние новости

Владимир Путин открыл производство на псковском "Титан-Полимере"
Владимир Путин открыл производство на псковском
Сколько денег нужно человеку до конца жизни?
Сколько денег нужно человеку до конца жизни?
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl анонсировали показ геймплея игры
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl анонсировали показ
Что ожидает каждого в январе 2023 года: гадание по картинке
Что ожидает каждого в январе 2023 года: гадание по картинке
Лавров объяснил запрет США Украине вести переговоры с Россией
Лавров объяснил запрет США Украине вести переговоры с Россией
В Германии обвинили США в спонсировании «кровавой фигуры» Зеленского
В Германии обвинили США в спонсировании «кровавой фигуры» Зеленского
Ожидаемая Planet of Lana запланирована к релизу в Game Pass весной 2023 года
Ожидаемая Planet of Lana запланирована к релизу в Game Pass весной
Лавров не нашел логики в суждениях Байдена о третьей мировой
Лавров не нашел логики в суждениях Байдена о третьей мировой
Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал до уровня 1990 года
Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал до уровня 1990 года
Подготовка к Новому 2023 году: как всего за 1 час приготовить праздничный ужин
Подготовка к Новому 2023 году: как всего за 1 час приготовить
В Иркутске объединили детскую поликлинику №1 и Ивано-Матренинскую больницу
В Иркутске объединили детскую поликлинику №1 и Ивано-Матренинскую
На новогодних выходных на Конном и в сквере Кирова в Иркутске пройдут игровые программы для детей
На новогодних выходных на Конном и в сквере Кирова в Иркутске пройдут

Топ на сегодня

Россиянам рассказали об опасности переноса денег из банка в банк
Россиянам рассказали об опасности переноса денег из банка в банк
В Центробанке рассказали о планах ужесточить лимиты по выдаче кредитов
В Центробанке рассказали о планах ужесточить лимиты по выдаче кредитов
Мантуров рассказал о будущем заводов Mercedes и Toyota в России
Мантуров рассказал о будущем заводов Mercedes и Toyota в России
Ольга Бузова рассказала, какие роли получила через постель
Ольга Бузова рассказала, какие роли получила через постель
Ивана Урганта обнаружили в Дубае
Ивана Урганта обнаружили в Дубае

Еще по теме

"Интернетъ по-русски": несовременное описание современных вещей и популярных мемов (15 фото)
15 иллюстраций, которые показывают, как наши прапрапрадеды видели бы современные интернет-мемы
Утро России (21.09.2017)
Утро России (20.09.2017)