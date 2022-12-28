. Иркутский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» запустил конкурс на лучший детский рисунок

С 26 декабря Иркутский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Фёдорова запускает новогодний конкурс на лучший детский рисунок. Тема для рисунка — «На приеме у врача. Проверка зрения». Чтобы принять участие в конкурсе, отправьте фотографию рисунка с именем и возрастом участника на почту pr.irk.mntk@mail.ru до 13 января 2023 года. Проголосовать за понравившийся рисунок можно на сайте «Микрохирургии глаза».

Итоги конкурса подведут 14 января 2023 года. Победит рисунок, набравший наибольшее количество голосов. Главным призом будет бесплатное диагностическое обследование для ребенка или взрослого и приятный сувенир от организации. Участники, занявшие 2 и 3 места, получат сладкие призы.

ФГАУ "НМИЦ «МНТК „МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА“ ИМ. АКАД. С.Н. ФЕДОРОВА» МИНЗДРАВА РОССИИ

ИНН: 7713059497

ПодробноС информацией об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте: ФГАУ НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» Иркутский филиал – МНТК «Микрохирургия глаза» Иркутский филиал