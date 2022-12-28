. Ивана Урганта обнаружили в Дубае

Телеведущий Иван Ургант участвовал в награждении футболиста Александра Кокорина. Иван Ургант уже давно работает на телевидении. Он не скрывает, что заработал на несколько домов и квартир. Телеведущий обеспечивает свою жену и детей. Однако в этом году перестала выходить в эфир его передача «Вечерний Ургант». А также он не вел премию «Золотой граммофон». Но теперь стало известно, где находится актер. Оказалось, что Ургант приехал в Дубай. Накануне он там появилась на премии, где стал ведущим вместе с Мариной Кравец. Телеведущий вручил награду футболисту Александру Кокорину. Именно спортсмен выложил снимки, на которых предстал с Иваном.Как оказалось, он не сидит без работы. После награждения Кокорин посетил ресторан Nusr-Et. Именно в этом заведении работает известный турецкий шеф-повар Нусрет Гекче. Ранее российская актриса Яна Поплавская анонсировала возвращение Ивана Урганта на российское ТВ. Также уверена, что в эфир он вернется, и Татьяна Навка.