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Известный российский журналист умер в возрасте 67 лет

Известный российский журналист умер в возрасте 67 летГлава информационной службы канала «Культура» Владимир Лусканов умер в возрасте 67 лет

Глава информационной службы телеканала «Культура», лауреат премии ТЭФИ Владимир Лусканов умер в возрасте 67 лет. Об этом сообщили в среду, 28 декабря, в новостном выпуске канала.

«Ушел из жизни наш коллега, руководитель информационной службы телеканала "Культура" Владимир Лусканов», — говорится в сообщении.

Причина смерти известного журналиста не называется. Прощание с ним состоится 30 декабря в 13:00 на Троекуровском кладбище.

Соболезнования семье Лусканова выразил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. «Он был смелым высокопрофессиональным и талантливым журналистом, успешным организатором журналистских коллективов», — сказал Соловьев о Лусканове в разговоре с News.Ru.

Большую часть жизни Лусканов посвятил телевидению. С 1993 года он работал на НТВ, был корреспондентом и политическим обозревателем программ «Сегодня» и «Итоги», вел рубрику «Особый взгляд». В 1995 году журналист получил премию ТЭФИ в номинации «Лучший репортер» за материалы, посвященные Чечне. В 2001 году он разработал информационную программу «Вести-Москва», до 2013 года занимал должность ее исполнительного продюсера. С 2013 года Лусканов был руководителем информационной службы канала «Культура».

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По материалам: lenta.ru

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