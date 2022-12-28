. Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал до уровня 1990 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал до уровня 1990 года

Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал до уровня 1990 годаЭкспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал до уровня 1990 года

«Газпром» в этом году поставил в дальнее зарубежье 100,9 миллиарда кубометров топлива, сообщил глава компании Алексей Миллер. Экспорт российского газового гиганта в 2022 году упал на 46 процентов по сравнению с 2021 годом, до уровня 1990 года (тогда было 110 миллиардов кубометров).

По словам Миллера, добыча топлива «Газпромом» в этом году снизилась до 412,6 миллиарда кубометров. Это на 20 процентов меньше по сравнению с 2021 годом и является самым низким показателем как минимум с 2008 года.

Миллер также дал прогноз по экспорту топлива в Китай. Он считает, что в будущем общие объемы поставок российского газа в КНР достигнут почти 100 миллиардов кубометров в год. Конкретные сроки Миллер не назвал.

В ближайшее время, пояснил он, общий объем экспорта в Китай составит 48 миллиардов кубометров газа в год. Это примерно на 90 миллиардов кубометров меньше, чем было поставлено в Европу по итогам 2021 года.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Германии обвинили США в спонсировании «кровавой фигуры» Зеленского
В Германии обвинили США в спонсировании «кровавой фигуры» Зеленского
Ожидаемая Planet of Lana запланирована к релизу в Game Pass весной 2023 года
Ожидаемая Planet of Lana запланирована к релизу в Game Pass весной
Лавров не нашел логики в суждениях Байдена о третьей мировой
Лавров не нашел логики в суждениях Байдена о третьей мировой
Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал до уровня 1990 года
Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье упал до уровня 1990 года
Подготовка к Новому 2023 году: как всего за 1 час приготовить праздничный ужин
Подготовка к Новому 2023 году: как всего за 1 час приготовить
В Иркутске объединили детскую поликлинику №1 и Ивано-Матренинскую больницу
В Иркутске объединили детскую поликлинику №1 и Ивано-Матренинскую
На новогодних выходных на Конном и в сквере Кирова в Иркутске пройдут игровые программы для детей
На новогодних выходных на Конном и в сквере Кирова в Иркутске пройдут
Визит-центр открыли в Иркутском областном краеведческом музее
Визит-центр открыли в Иркутском областном краеведческом музее
Культовый фильм «Один Дома» - когда будут показывать по телевизору в новом 2023 году
Культовый фильм «Один Дома» - когда будут показывать по телевизору в
Олег Газманов объяснил, почему его жена выкладывает откровенные фото: "Показывает то, что можно"
Олег Газманов объяснил, почему его жена выкладывает откровенные фото:
Ольгу Бузову заваливает подарками известный певец
Ольгу Бузову заваливает подарками известный певец
Жена Александра Малинина впала в депрессию из-за войны
Жена Александра Малинина впала в депрессию из-за войны

Топ на сегодня

Цены на нефть выросли впервые с 5 декабря
Цены на нефть выросли впервые с 5 декабря
Россиянам рассказали об опасности переноса денег из банка в банк
Россиянам рассказали об опасности переноса денег из банка в банк
В Центробанке рассказали о планах ужесточить лимиты по выдаче кредитов
В Центробанке рассказали о планах ужесточить лимиты по выдаче кредитов
Ольга Бузова рассказала, какие роли получила через постель
Ольга Бузова рассказала, какие роли получила через постель
Мантуров рассказал о будущем заводов Mercedes и Toyota в России
Мантуров рассказал о будущем заводов Mercedes и Toyota в России

Еще по теме

Миллер пообещал Путину абсолютный рекорд по экспорту газа
«Газпром» увеличил экспорт в дальнее зарубежье на 9,6% с начала года
"Газпром" установил новый рекорд суточного экспорта в дальнее зарубежье
Экспорт Газпрома в дальнее зарубежье вырос на 9,6% с начала года