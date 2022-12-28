. Юлия Пересильд удивила новым фото с возлюбленным
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Юлия Пересильд удивила новым фото с возлюбленным

Юлия Пересильд удивила новым фото с возлюбленным
Актриса Юлия Пересильд стала часто публиковать кадры с Михаилом Тройником. О романе 38-летней Юлии Пересильд и 34-летнего актера Михаила Тройника светские хроникеры заговорили месяц назад. С Михаилом Юлия снималась в «космическом» фильме «Вызов» (в 2023 году выйдет в прокат). И теперь появляется с ним на светских мероприятиях, как со своим женихом. На днях в своем микроблоге актриса выложила новое фото, на котором она с Михаилом - на вручении премии журнала Hello. В подписи к посту Пересильд поблагодарила за премию и сообщила, что «получился хороший вечер с любимым».
 На фото на ней эффектный белый костюм, который вполне можно принять за свадебное платье. На Михаиле – черный смокинг. Влюбленные трогательно держатся за руки.
«Я думала свадебное платье, а это всего лишь премия», - разочарованно написал кто-то из подписчиков актрисы. И пожелал молодым: «чтобы и в глубокой и счастливой старости вы так держались за руки. Вы отличная пара, талантливые актеры, прекрасные люди и пусть по жизни у вас всё складывается!». Большинство порадовалось за Юлию. «Ей очень идет этот парень» – написали её фолловеры. Как будто бы «этот парень» – и не парень совсем, а красивое платье или выгодный ракурс. В Сети началось обсуждение нового романа Пересильд. «Офигенная пара. Юля – человек, который умеет ждать…молча. И все получилось! Когда большая часть сверстниц уже сгорела, развелась и предала Родину, Юля всё нашла. Умная, красивая и очень сильная девочка Юля», - так считают одни. «Да, только вы забыли: завела роман с женатым человеком и ей было пофигу, как чувствовали при этом его близкие, - написали другие. - Она как раз из тех, кто по головам пройдет лишь бы добиться того, что ей нужно». И почти все обратили внимание, как изменилась Юлия. Раньше она не делилась подробностями личной жизни. И вдруг выставляет свою любовь напоказ и подписывая фото в стиле Насти Волочковой: «получился хороший вечер с любимым». Прежде за ней этого не водилось: «Юлия слишком часто и нарочито выпячивает свои новые отношения». А счастье любит тишину».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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