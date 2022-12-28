. Как получать огромную пенсию и шикарно жить в старости ?

Специалист рассказал, как выйти на пенсию миллионером. Известно, что желаемый и реальный размеры пенсий в России значительно отличаются. При этом в стране уже не первый год замораживают накопительные отчисления с заработных плат, — граждане могут только сами откладывать себе на безбедную старость. В каком возрасте стоит начинать копить, рассказал эксперт по фондовому рынку Валерий Емельянов. По словам специалиста, в среднем россияне на пенсии получают сумму, которая в три раза меньше их прошлых заработков. Поэтому имеет смысл начинать копить на старость заранее. Емельянов считает идеальным возраст около 40 лет. «Осознание приходит к людям на шестом десятке, но что-то сделать уже поздно: пик карьеры позади, а времени для накопления на старость катастрофически мало», — сказал он. Стратегии накопления хорошо известны и применяются во всем мире, продолжил эксперт. Необходимо регулярно вносить некоторую часть суммы на накопительный счет, инвестировать в ценные бумаги, — и тогда к пенсии удастся сформировать приличный капитал. В России тех, кто действительно копит на старость, около 6 млн человек. По крайней мере, таковы данные негосударственных пенсионных фондов. Однако куда более эффективным способом увеличить пенсию Емельянов считает открытие индивидуального инвестиционного счета. Так, по его словам, если ежемесячно приобретать облигации под гарантии Минфина до 30 тысяч рублей, то за 10 лет можно «сколотить» капитал до 6 млн рублей, а за 20 лет — 21 млн рублей. И будучи на пенсии с этой суммы получать около 50 тысяч рублей в месяц в поправкой на инфляцию. Эта сумма эквивалентна сдаче в аренду квартиры в Москве. Впрочем, такой вариант специалист считает одним из самых консервативных. Если не боятся рисковать и приобретать также акции, а часть сбережений хранить в валюте и использовать другие инструменты, то можно еще больше увеличить пенсию. «Если добавлять в свой пенсионный портфель более доходные инструменты, в том числе валютные, а также акции, то ожидаемый доход при тех же 30 тысячах рублей взносов в месяц может оказаться выше. Или можно вкладывать меньше, но все равно можно выйти на уровень дохода «50 тысяч плюс» — в добавление к государственной пенсии», — отметил Емельянов, его процитировало агентство «Прайм».