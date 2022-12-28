. Как правильно создать новогодний макияж для встречи наступающего 2023 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Как правильно создать новогодний макияж для встречи наступающего 2023 года

Как правильно создать новогодний макияж для встречи наступающего 2023 года

Как правильно создать новогодний макияж для встречи наступающего 2023 года

Приближаются новогодние праздники, и любая женщина задумывается о том, как она будет выглядеть на Новый год. Подготовка праздничного образа занимает немало времени, и особая роль в этом процессе принадлежит макияжу, ведь именно он является завершающим штрихом, без которого все усилия могут оказаться напрасными.

Какой макияж предлагают тенденции Нового 2023 года

Новый 2023 год — это год Черного Водяного Кролика, поэтому, прежде всего, необходим акцент на символе грядущего года. Кролик — мягкое, пушистое и ласковое животное, он любит нежные и светлые оттенки, близкие к природным. Но вместе с тем, он не прочь порезвиться и пошалить, поэтому можно поэкспериментировать с различными блестками, снежинками и прочими элементами новогоднего декора.


Трендовыми цветами в год Черного Водяного Кролика, которые придутся по душе символу года, будут черный, синий, оранжевый и зеленый. Их можно также сочетать в комбинации с золотистыми и серебряными оттенками. Любители более сдержанного макияжа могут использовать светло-голубые, розовые и коралловые тона.

Что следует учесть в отдельных элементах макияжа

В целом, новогодний макияж должен выглядеть естественно и гармонировать с вашим образом. Это главное правило, от которого не следует отступать в год Черного Водяного Кролика.


Начните с бровей, которые должны иметь естественную и аккуратную форму. В их оформлении можно использовать специальный воск или гель для укладки. Не стоит делать акцент на бровях и создавать графически ровные или тщательно прорисованные линии, выделяющиеся на фоне остального макияжа.


Акцент можно сделать на глазах или на губах, чтобы избежать «тяжелого» и неестественного образа, но при этом также не перебарщивайте с макияжем. Если вы хотите выделить глаза, используйте тени с блестками, толстые стрелки, красивую растушевку, а в завершение — тушь. Стрелки могут быть не только черного цвета, но и синего, фиолетового, золотистого. Делая акцент на глазах, подбирайте помаду спокойных тонов.


Решив сделать акцент на губах, используйте темную помаду — баклажанового, сливового, винного оттенков, но тогда макияж глаз должен быть умеренным.


Если вы предпочитаете полную естественность, используйте бежево-коричневые тона для мейкапа глаз и губ. Можно добавить немного блеска в виде хайлайтера.

Чего следует избегать в новогоднем макияже 2023 года

Строгих ограничений на Новый год Черного Водяного Кролика нет, но следует учесть, что символ года не очень благосклонен к ярким, кричащим, а также мрачным оттенкам. Поэтому главными антитрендами 2023 стилисты называют черный «смоки-айз», темный контур губ и матовую кожу.


Не стоит усердствовать с использованием тонального крема, поскольку Кролик предпочитает естественность и натуральность.


Также нежелательно использовать яркую или слишком темную помаду и наводить губы, меняя контур рта. Помада должна быть слегка размытой, создавая эффект зацелованных губ.


И все же главное правило при нанесении макияжа следующее: он должен выглядеть натуральным, подчеркивающим природную красоту лица, гармонирующим с образом и создающим праздничное настроение.

# Общество
По материалам: rsute

Последние новости

Синоптики спрогнозировали оттепель в Москве в новогоднюю ночь
Синоптики спрогнозировали оттепель в Москве в новогоднюю ночь
Россиянам рассказали об опасности переноса денег из банка в банк
Россиянам рассказали об опасности переноса денег из банка в банк
Главы Якутии и ДНР поздравили победителей конкурса "Смотри, это Россия!"
Главы Якутии и ДНР поздравили победителей конкурса "Смотри, это
Как правильно создать новогодний макияж для встречи наступающего 2023 года
Как правильно создать новогодний макияж для встречи наступающего 2023
Самые сильные обряды на успех и удачу в первый день 2023 года
Самые сильные обряды на успех и удачу в первый день 2023 года
Осторожнее с желаниями: чего нельзя просить у Деда Мороза и загадывать под бой курантов
Осторожнее с желаниями: чего нельзя просить у Деда Мороза и
Меркель исключила свое участие в урегулировании конфликта на Украине
Меркель исключила свое участие в урегулировании конфликта на Украине
В Центробанке рассказали о планах ужесточить лимиты по выдаче кредитов
В Центробанке рассказали о планах ужесточить лимиты по выдаче кредитов
Немецкий журналист огорчился из-за устойчивости российской экономики
Немецкий журналист огорчился из-за устойчивости российской экономики
Елена Николаева отпраздновала день рождения с мужем, его дочерью от Волочковой и звездными друзьями
Елена Николаева отпраздновала день рождения с мужем, его дочерью от
Михаил Шуфутинский в свои восемьдесят собирается стать отцом
Михаил Шуфутинский в свои восемьдесят собирается стать отцом
Нюша рассказала о третьей беременности
Нюша рассказала о третьей беременности

Топ на сегодня

Тамара Глоба заявила о смене элит в 2023 году
Тамара Глоба заявила о смене элит в 2023 году
Филиппа Киркорова обосрал кролик
Филиппа Киркорова обосрал кролик
Лолита Милявская снова мешалась в коммунальный скандал
Лолита Милявская снова мешалась в коммунальный скандал
«АвтоВАЗ» анонсировал выпуск на бывшем заводе Nissan трех новых моделей Lada
«АвтоВАЗ» анонсировал выпуск на бывшем заводе Nissan трех новых
В России собрались заморозить цены на сахар
В России собрались заморозить цены на сахар

Еще по теме

Выбираем подарки к Новому 2023 году: какие можно, а какие категорически нельзя дарить
Какой маникюр сделать для встречи нового 2023 года Черного Водяного Кролика
Правила встречи 2023 года: как просить Черного Водяного Кролика об исполнении желаний
Чем можно обидеть символ Нового года 2023