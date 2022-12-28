. Как правильно создать новогодний макияж для встречи наступающего 2023 года

Приближаются новогодние праздники, и любая женщина задумывается о том, как она будет выглядеть на Новый год. Подготовка праздничного образа занимает немало времени, и особая роль в этом процессе принадлежит макияжу, ведь именно он является завершающим штрихом, без которого все усилия могут оказаться напрасными.

Какой макияж предлагают тенденции Нового 2023 года

Новый 2023 год — это год Черного Водяного Кролика, поэтому, прежде всего, необходим акцент на символе грядущего года. Кролик — мягкое, пушистое и ласковое животное, он любит нежные и светлые оттенки, близкие к природным. Но вместе с тем, он не прочь порезвиться и пошалить, поэтому можно поэкспериментировать с различными блестками, снежинками и прочими элементами новогоднего декора.





Трендовыми цветами в год Черного Водяного Кролика, которые придутся по душе символу года, будут черный, синий, оранжевый и зеленый. Их можно также сочетать в комбинации с золотистыми и серебряными оттенками. Любители более сдержанного макияжа могут использовать светло-голубые, розовые и коралловые тона.

Что следует учесть в отдельных элементах макияжа

В целом, новогодний макияж должен выглядеть естественно и гармонировать с вашим образом. Это главное правило, от которого не следует отступать в год Черного Водяного Кролика.





Начните с бровей, которые должны иметь естественную и аккуратную форму. В их оформлении можно использовать специальный воск или гель для укладки. Не стоит делать акцент на бровях и создавать графически ровные или тщательно прорисованные линии, выделяющиеся на фоне остального макияжа.





Акцент можно сделать на глазах или на губах, чтобы избежать «тяжелого» и неестественного образа, но при этом также не перебарщивайте с макияжем. Если вы хотите выделить глаза, используйте тени с блестками, толстые стрелки, красивую растушевку, а в завершение — тушь. Стрелки могут быть не только черного цвета, но и синего, фиолетового, золотистого. Делая акцент на глазах, подбирайте помаду спокойных тонов.





Решив сделать акцент на губах, используйте темную помаду — баклажанового, сливового, винного оттенков, но тогда макияж глаз должен быть умеренным.





Если вы предпочитаете полную естественность, используйте бежево-коричневые тона для мейкапа глаз и губ. Можно добавить немного блеска в виде хайлайтера.

Чего следует избегать в новогоднем макияже 2023 года

Строгих ограничений на Новый год Черного Водяного Кролика нет, но следует учесть, что символ года не очень благосклонен к ярким, кричащим, а также мрачным оттенкам. Поэтому главными антитрендами 2023 стилисты называют черный «смоки-айз», темный контур губ и матовую кожу.





Не стоит усердствовать с использованием тонального крема, поскольку Кролик предпочитает естественность и натуральность.





Также нежелательно использовать яркую или слишком темную помаду и наводить губы, меняя контур рта. Помада должна быть слегка размытой, создавая эффект зацелованных губ.





И все же главное правило при нанесении макияжа следующее: он должен выглядеть натуральным, подчеркивающим природную красоту лица, гармонирующим с образом и создающим праздничное настроение.