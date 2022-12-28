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Карма настилгла Владимира Вдовиченкова

Карма настилгла Владимира Вдовиченкова
Владимир Вдовиченков рассказала что бурная молодость не прошла бесследно. Владимир Вдовиченков за актерскую карьеру сыграл немало брутальных мужчин в боевиках и криминальных сериалах. Не обходилось без травм. Давние повреждения все же дали знать о себе — они подкосили здоровье артиста. Вдовиченков рассказал, чем обернулись награды за «Лучшую драку» и увечья, полученные во время съемочного процесса. 51-летний актер лишь недавно задумался о последствиях бурной молодости и их влиянии на самочувствие.  «Здоровье тоже нужно беречь. Я давным-давно на «Звездочете» травмировался так, что спустя почти двадцать лет хожу на ЛФК и уколы делаю. И это лишь от неправильного падения на съемках», — поделился он с журналистами «Каравана историй». Потасовка Владимира и Гоши Куценко в фильме «Параграф 78» даже заслужила премию MTV. В съемке участвовали сами актеры — режиссеры решили не прибегать к помощи к каскадеров. Как оказалось, зря. После борьбы с коллегой по звездному цеху Филу из «Бригады» пришлось обратиться к врачам.
Сцену снимали без трюкачей три дня, и после этого я с сотрясением мозга в больнице лежал. Напомним, в середине ноября актера госпитализировали. Карету скорой помощи вызвала Елена Лядова, которая находилась рядом с супругом. Оказалось, мужчина несколько дней чувствовал себя плохо: у него кружилась голова, преследовало чувство тошноты. Медики поставили предварительный диагноз — вертебро-базилярная недостаточность. Это состояние, при котором нарушается питание и функциональность мозга. Не исключено, что причиной стали старые травмы. От госпитализации Вдовиченков отказался, да и брать перерыв в плотном съемочном графике не хочет. Он намерен заниматься любимым делом, несмотря ни на что. «Годы идут, и жизнь никогда не будет такой, как раньше. Я не хочу верить в то, что завтрашний день будет еще хуже, чем вчера. Я безрассудно кидаюсь в эту жизнь и пытаюсь жить полной жизнью — так, как пять, десять, двадцать лет назад. И буду бороться и сопротивляться всеми силами, и никогда не встану в стройный ряд серых людей, которые ждут очереди за чем-то. Лучше я прыгну с обрыва. В этом и заключается безрассудство», — размышляет актер.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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