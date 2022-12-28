. Казахи пожаловались на русского хоккеиста Дмитрия Шевченко, и его лишили гражданства

Власти Казахстана аннулировали местное гражданство хоккеиста астанинского клуба "Барыс" Дмитрия Шевченко из-за наличия у него паспорта РФ. Об этом пишет местный портал "Шайба.kz".

Как утверждает источник, знакомый с ситуацией, в начале декабря текущего года группа неравнодушных болельщиков направила запрос в Управление миграционной службы департамента полиции Астаны с просьбой проверить 27-летнего спортсмена на наличие двойного гражданства.

6 декабря 2022 года республика лишила хоккеиста гражданства, теперь он не сможет выступать за сборную Казахстана на международных турнирах.

"В ходе проверки выяснилось, что гражданин Республики Казахстан Дмитрий Шевченко действительно обладает гражданством иностранного государства. В соответствии с пунктом 5 статьи 21 Закона Республики Казахстан "О гражданстве Республики Казахстан" 6 декабря 2022 года за Дмитрием Эдуардовичем Шевченко зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан. При отсутствии гражданства Республики Казахстан хоккеист не сможет выступать за сборную Казахстана на международных турнирах под эгидой ИИХФ", – отмечается в материале.

Примечательно, что гражданства Казахстана не были лишены натурализованные канадцы Кертис Волк, Даррен Диц и Джесси Блэкер, а также швед Виктор Сведберг. По информации с официального сайта и Центрального информационного бюро КХЛ, четыре спортсмена, уже покинувшие Астану, всё равно считаются именно казахстанцами. Однако очевидно, пишет "Спорт-Экспресс", что они не отказывались от гражданств Канады и Швеции соответственно. В этой связи в российских спортивных медиа появились подозрения о политической ангажированности и "русофобии" пожаловавшихся в миграционное управление болельщиков.

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