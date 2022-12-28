. Когда неандертальцы покинули Северный Кавказ

Российские ученые выяснили, что заселение Северо-Западного Кавказа неандертальцами прервалось в период 70–60 тысяч лет назад из-за сильного похолодания. Авторы определили, что климатические изменения также отразились на местной флоре. О полученных результатах рассказала пресс-служба Российского научного фонда.В эпоху среднего палеолита (примерно 200–40 тысяч лет назад) территории Северо-Западного Кавказа населяли неандертальцы. Многочисленные археологические находки из этих мест свидетельствуют о том, что эти древние люди занимались охотой на копытных животных, используя в качестве орудий каменные наконечники копий, ножи и другие виды вооружения. Однако исследования показали, что на определенный период заселение неандертальцами территории Северо-Западного Кавказа было минимальным, и археологи связывают это с сильным глобальным похолоданием в северном полушарии. В результате некоторые стоянки древних людей, например Хаджох-2 и Мезмайская пещера, имеют признаки двух волн заселения — до и после этого периода (120–100 и 60–40 тысяч лет назад соответственно). Ученые из АНО «Лаборатория доистории» (Санкт-Петербург), Национального музея Республики Адыгея (Майкоп), Воронежского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного университета и Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН (Москва) подробно описали климатические условия в периоды раннего и позднего заселения неандертальцами стоянки Хаджох-2, а также представили точные датировки этих событий. Исследователи использовали метод оптически стимулированной люминесценции, который позволяет определить, насколько давно отложения, расположенные под современным слоем почвы, были на поверхности. Ученые выяснили, что грунты на стоянке Хаджох-2 можно разделить на 10 слоев, которые сменяли друг друга в течение более сотни тысяч лет. При этом возраст нижних, наиболее древних, составил 120–100 тысяч лет назад, а верхних, самых молодых, — 50–45 тысяч лет назад. Затем, чтобы оценить климатические условия в исследуемый период, авторы проанализировали количество найденной в каждом слое пыльцы, поскольку растения довольно чувствительны к изменению климата. Исследование показало, что в самый древний период появления человека на стоянке — около 120–100 тысяч лет назад — в долине реки были развиты орехово-дубовые леса с примесью бука, вяза, а также граба и реликтовой гикори. Значит, климат в этот период был теплый и влажный. В отложениях возрастом 70–60 тысяч лет пыльцевых зерен практически не оказалось, тогда как в слоях других возрастов ее довольно много. Так, в самых молодых из них ученые обнаружили до 130 пыльцевых зерен, принадлежавших хвойным растениям, а также дубу, вязу и липе. Это говорит о том, что 70–60 тысяч лет назад на территории Северо-Западного Кавказа произошло похолодание, которое позже сменилось более теплым и влажным климатом, способствующим распространению лиственных деревьев. Интересно, что в слоях, соответствующих периоду похолодания, археологи не обнаружили орудий охоты древних людей. Это позволяет сделать вывод о том, что неблагоприятные климатические условия сильно сократили ареал обитания неандертальцев на Северо-Западном Кавказе, особенно в горных районах. Находки, соответствующие раннему (120–100 тысяч лет назад) и позднему (60–40 тысяч лет назад) периодам заселения этой территории, демонстрируют изменения в технике обработки каменных орудий. Так, наиболее «молодые» артефакты оказались более тонко и мастерски оформлены, чем древние. «Мы подробно описали климатические изменения на территории Северо-Западного Кавказа и их влияние на заселение данного региона неандертальцами. Это поможет лучше понять историю и процесс становления культуры древних людей на территории современной России. В дальнейшем мы планируем исследовать другие стоянки древних жителей Кавказа», — рассказывает первый автор статьи Екатерина Дороничева, старший научный сотрудник АНО «Лаборатория доистории». Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда, опубликованы в Journal of Archaeological Science: Reports.