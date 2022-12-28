. Комитет семей воинов запустил предновогоднюю акцию в поддержку военнослужащих

Руководитель комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова поздравила военнослужащих и их семьи с наступающим Новым годом и рассказала о начале акции "Нашим героям".

"Вы точно должны знать, что мы в вас верим, мы вас поддерживаем и будем поддерживать всегда. И обязательно встретим с Победой — нашей Победой. С наступающим вас — здоровья, побед на фронте. Мы — с вами, мы — вместе!", — обратилась к военнослужащим Белехова. Видеообращение опубликовано в tеlegram-канале сообщества.

Белехова также предложила россиянам поддержать участников спецоперации и присоединиться к акции "Нашим героям". Для этого нужно записать поздравление и разместить его в своих социальных сетях под хештегом #нашимгероям.