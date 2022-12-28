. Комитет семей воинов запустил предновогоднюю акцию в поддержку военнослужащих
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Комитет семей воинов запустил предновогоднюю акцию в поддержку военнослужащих

Комитет семей воинов запустил предновогоднюю акцию в поддержку военнослужащих

Руководитель комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова поздравила военнослужащих и их семьи с наступающим Новым годом и рассказала о начале акции "Нашим героям".

"Вы точно должны знать, что мы в вас верим, мы вас поддерживаем и будем поддерживать всегда. И обязательно встретим с Победой — нашей Победой. С наступающим вас — здоровья, побед на фронте. Мы — с вами, мы — вместе!", — обратилась к военнослужащим Белехова. Видеообращение опубликовано в tеlegram-канале сообщества.


Белехова также предложила россиянам поддержать участников спецоперации и присоединиться к акции "Нашим героям". Для этого нужно записать поздравление и разместить его в своих социальных сетях под хештегом #нашимгероям.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Елена Николаева отпраздновала день рождения с мужем, его дочерью от Волочковой и звездными друзьями
Елена Николаева отпраздновала день рождения с мужем, его дочерью от
Михаил Шуфутинский в свои восемьдесят собирается стать отцом
Михаил Шуфутинский в свои восемьдесят собирается стать отцом
Нюша рассказала о третьей беременности
Нюша рассказала о третьей беременности
Ивана Урганта обнаружили в Дубае
Ивана Урганта обнаружили в Дубае
Регина Тодоренко сбагрила ребенка электронной няне
Регина Тодоренко сбагрила ребенка электронной няне
ЧП: Убийцы убили семью включая младенца
ЧП: Убийцы убили семью включая младенца
Лунный календарь окрашивания волос на январь 2023 года
Лунный календарь окрашивания волос на январь 2023 года
Комитет семей воинов запустил предновогоднюю акцию в поддержку военнослужащих
Комитет семей воинов запустил предновогоднюю акцию в поддержку
Население Иркутской области сократилось на 7 488 человек за 10 месяцев 2022 года
Население Иркутской области сократилось на 7 488 человек за 10
В Братске осудили сварщика, по вине которого погиб мужчина при проведении работ
В Братске осудили сварщика, по вине которого погиб мужчина при
Туристов предупредили об опасности схода снежных лавин в горах Бурятии
Туристов предупредили об опасности схода снежных лавин в горах Бурятии
Ольга Бузова рассказала, какие роли получила через постель
Ольга Бузова рассказала, какие роли получила через постель

Топ на сегодня

Ани Лорак осталась без семьи, вернувшись в Россию
Ани Лорак осталась без семьи, вернувшись в Россию
ЧП: Убила детей из-за ресничек
ЧП: Убила детей из-за ресничек
Дмитрий Дибров боялся, что Лариса Гузеева затащит его в ЗАГС
Дмитрий Дибров боялся, что Лариса Гузеева затащит его в ЗАГС
Дмитрий Тарасов заговорил о сексе с четырехлетней дочерью
Дмитрий Тарасов заговорил о сексе с четырехлетней дочерью
Тамара Глоба заявила о смене элит в 2023 году
Тамара Глоба заявила о смене элит в 2023 году

Еще по теме

Мария Захарова желает россиянам мира и любви
Клинцевич поздравил россиян с наступающим Новым годом
Ваша-Маша: Захарова поздравила россиян с наступающим Новым годом
Вячеслав Володин поздравил россиян с наступающим Новым годом