. Константин Ивлев рассказал о проститутках и жене, у которой вечно болит голова

Шеф-повар Константин Ивлев высказался на откровенную тему. Звезда кухни стал гостем шоу Насти Ивлеевой, с которой обсудил разные темы, в том числе и интимные. Шеф-повар признался, что не против легализации проституции, ведь супруга не всегда может удовлетворить потребности мужа. Ивлеева затеяла с Ивлевым откровенный разговор. В ходе беседы шеф-повар стал рассуждать на тему проституции. К примеру, заявил, что не против узаконить секс-индустрию и даже привел пример, когда помощь подобных профессионалов, на его взгляд, попросту необходима. «Я бы проституцию легализовал. Я к проституткам уважительно отношусь, но не хожу к ним. Жил в Европе и знаю, что в Германии и других европейских странах проституция узаконена. Это нормальная профессия. У них есть профсоюзы, они сдают анализы. Если человек решил потрахаться, а у жены — суки и дуры вечно голова болит. Что ему делать? С ума же сойдешь. Мозоли натрешь. Можно пойти и за свои кровные влупить кому-нибудь. Что нет-то? Вместо того, чтобы тыркать-пыркать непонятно что», — откровенничал он в AGENTSHOW 3.0.Однако слова звезды «На ножах» привели общественность в негодование. Мужчину осудили как за оскорбительное отношение к женам, так и за одобрение криминальной деятельности. «А если женщина пойдет и снимет напряжение таким образом, то она шлюха, да? А мужикам типа можно, по природе же…»; «Лишь бы распутство оправдать. Катимся дальше. Образование не нужно»; «И снова мужчины и их представление о сексе как о базовой потребности. Не получив секс, мужчина рискует помереть, поэтому общество должно мужчине секс этот предоставить за счет социально незащищенных женщин», — пишут пользователи Сети. Напомним, что 48-летний Ивлев женат на Валерии, которая значительно младше него. Ради эффектной брюнетки он развелся с первой супругой Марией и оставил двоих детей.