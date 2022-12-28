. Ксения Собчак показала роскошную гостиную с праздничным столом в новом доме

Телеведущая Ксения Собчак впервые будет встречать с друзьями Новый год в своем новом доме. Ксения Собчак уже давно прославилась на всю страну. Она стала телеведущей и журналистом. Уже давно блондинка снимает свои передачи. Она зарабатывает миллионы рублей только благодаря своему ютюб-каналу. Не удивительно, что четыре года она строила свой дом на Рублевке. Лишь недавно она похвасталась роскошным ремонтом. На этот раз Ксения решила украсить гостиную, так как впервые примет в новом доме гостей. У камина и скрытого телевизора напротив панорамного окна она поставила роскошную елку, которую украсила однотонными гирляндами. Напротив расположился длинный стол, который сервировали дизайнеры, подобрав скатерть, посуду и бокалы в определенных тонах.«А вы любите принимать гостей?» — обратилась к поклонникам звезда. Примечательно, что Собчак получила множество комплиментов. «Просто роскошно», «Рудковская позавидует», «Очень стильно и красиво», «Умеете создать шик», — стали писать в Сети. А сама Ксения наложила на ролик свой же комментарий из ролика про свой дом: «Боже, какой шик! У нее прям всех оттенков! Так что не без гламура, ребят! Как и не без греха».