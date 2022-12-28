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Культовый фильм «Один Дома» - когда будут показывать по телевизору в новом 2023 году

Культовый фильм «Один Дома» - когда будут показывать по телевизору в новом 2023 году

Серия фильмов «Один Дома» у многих прочно ассоциируется с новым годом, с волшебным духом праздника. Фильмы уже далеко не новые и давно стали классикой. Давайте узнаем, когда мы сможем увидеть данный замечательный фильм по телевизору в этому новом 2023 году.


Первая часть «Один Дома» вышла аж в далеком 1990 году. Многие из нас ждали новогодних ночей, чтобы посмотреть этот фильм по телевизору в кругу семьи.

Сюжет фильма описывает семью, которая собирается в частном доме в канун рождества, чтобы потом всем вместе полететь отмечать праздник в Париж. Самый младший сын Кевин постоянно поддается всяческим издевательствам со стороны его старших братьев. Про себя он мечтает, чтобы его родственники куда-нибудь пропали. И о чудо, его рождественское желание сбывается - на утро вся семья улетает в Париж, а его забывают дома. И дальше начинается самое интересное, за что многие и полюбили этот фильм.

Дальнейшие серии фильмы оставляют саму суть - противостояние мальчика против разбойников-грабителей. Но при этом меняется место действия, чтобы фильмы не казались однотипными.


Когда будут показывать «Один Дома» по телевизору на новый год в 2023 году

Рассмотрим даты показов на примере Первого Канала. Показывать будут первые две части, как наиболее пользующиеся популярностью.

Показ будут происходить с 2 по 6 января, чередуя первого и вторую серию. Второго января показ запланирован на 16:00. Третьего февраля покажут вторую часть фильма. И далее их будут чередовать еще несколько дней.

Не упустите возможность посмотреть классику на новый год.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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