. Лавров объяснил запрет США Украине вести переговоры с Россией

Лавров заявил, что США запрещают Украине вести переговоры с Россией в надежде истощить ее

Глава МИД России Сергей Лавров объяснил причину, по которой США запрещают Украине вести переговоры с Москвой. По его словам, таким образом Запад надеется, что у него получиться истощить Россию, сообщает ТАСС.

«Сейчас все опять стали говорить о необходимости переговоров, но тут же обвиняют нас, что от переговоров отказываемся, хотя Путин многократно говорил, что нет никаких серьезных предложений», — заявил министр.

Он подчеркнул, что когда в Стамбуле происходили переговоры делегаций Москвы и Киева, власти США «ударили по рукам» представителей Украины, объяснив это тем, что пока Россия еще не достаточно истощена, чтобы пытаться прийти с ней к каким-либо соглашениям.

Лавров также отметил, что сначала Запад рассказывал о том, что Украина готова вести переговоры, а Россия не хочет, а спустя какое-то время в Киеве стали говорить, что не станут договариваться с Россией, пока та не капитулирует и не выплатит репарации.

Ранее министр иностранных дел заявил, что слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях не связаны с тем, что она пытается не отстать от «поезда русофобии».