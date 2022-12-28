. Лунный календарь окрашивания волос на январь 2023 года
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Лунный календарь окрашивания волос на январь 2023 года

Лунный календарь окрашивания волос на январь 2023 года

Сменить имидж никогда не поздно, и для нового образа лучше всего выбирать благоприятные дни. В январе 2023 года каждый сможет выбрать время, чтобы привести себя в порядок, сменить цвет волос и поухаживать за собой с пользой для энергетики.


Начало года — ответственное время, когда нужно отдохнуть и вновь вернуться в рабочий ритм. Справиться с ленью, обрести уверенность и позабыть об апатии поможет смена имиджа. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют красить волосы в дни, когда энергетика Луны максимально благоприятно, а остальное время посвятить ухаживающим процедурам и заботе о своем самочувствии.

1, 2 января: в начале года растущая Луна в Тельце будет нестабильной, поэтому астрологи рекомендуют отказаться от окрашивания в пользу ухаживающих процедур 1 января. 2 числа новый цвет волос придаст бодрости и уверенности, а также избавит от сомнений.

3, 4 и 5 января: три для растущая Луна пробудет в созвездии Близнецов, и это время удачно для смены имиджа. Новый цвет волос будет кстати для людей творческих профессий и для тех, кому не хватает позитивных эмоций. В эти дни можно проводить смелые эксперименты и красить локоны в яркие оттенки.

6, 7 января: рост Луны в созвездии Рака и Полнолуние 7 января — не лучшее время для смены имиджа. Астрологи рекомендуют ограничиться ухаживающими процедурами, а также использовать народные рецепты красоты для улучшения состояния волос.

8, 9 и 10 января: убывающая Луна пробудет в созвездии Льва три дня, однако не каждый из них подходит для окрашивания волос. 8 января есть риск испортить локоны, поэтому красить их не стоит. 9 и 10 числа окрашивание натуральными красителями убережет от ломкости и сечения, а натуральные оттенки светлого цвета помогут избежать перепадов настроения.


11, 12 января: Луна продолжает стареть, перемещаясь в созвездие Девы. Это время удачно для смены имиджа, однако астрологи не рекомендуют красить локоны в неестественные оттенки. Для работы и налаживания контактов уместным будет окрашивание в русые и каштановые цвета.

13, 14 и 15 января: Луна переходит в созвездие Весов. Эти дни будут нейтральными, однако перед тем, как определиться с цветом волос, стоит несколько раз взвесить свое решение — есть риск того, что смена имиджа разонравится спустя несколько часов после выхода из салона красоты.

16, 17 января: стареющая Луна в созвездии Скорпиона — прекрасное время для того, чтобы сменить свой стиль. Новый цвет поможет стать смелее, дать отпор обидчикам и улучшить не только самочувствие, но и обрести уверенность.

18, 19 января: под влиянием стареющей Луны в созвездии Стрельца окрашивание волос может стать неожиданной неприятностью, поэтому в такой период не стоит идти на такие жертвы. На пользу пойдут ухаживающие процедуры, в том числе и народные метолы укрепления волос.

20, 21 января: пару дней Луна проведет в созвездии Козерога, и 21 января пройдет Новолуние. В такой период смена имиджа чревата ослаблением биополя, а значит, красить волосы можно только на свой страх и риск.

22, 23 января: начало своего роста ночное светило проведет в созвездии Водолея. Эти дни подходят для окрашивания, в том числе и для смелых экспериментов. С щадящими натуральными красителями и ухаживающими процедурами локонам не грозят ломкость и сечение кончиков.


24, 25 января: переход Луны в созвездие Рыб — время неоднозначное, поэтому окрашивание волос стоит проводит ь у проверенных специалистов. Астрологи рекомендуют выбирать 25 января, чтобы привлечь в жизнь позитивные перемены и освободиться от переживаний.

26, 27 января: рост Луны в Овне — яркое сочетание, которое часто провоцирует на сильные эмоции. Тем, кто может справиться с перепадами настроения, не противопоказана смена имиджа. Более чувствительным людям стоит воздержаться от смены имиджа, чтобы избежать неприятностей и конфликтов.

28, 29 января: Луна вновь возвращается в созвездие Тельца, и красить волосы в этот период лучше всего в натуральные оттенки. Блонд будет уместен тем, кто хочет решить финансовые вопросы, а более темные тона подойдут для укрепления личных отношений.

30, 31 января: последние дни января растущая Луна будет в созвездии Близнецов. Это время нейтрально, а значит, можно смело посещать стилиста, красить волосы и ухаживать за внешностью без вреда для здоровья и энергетики.

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По материалам: dailyhoro.ru

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