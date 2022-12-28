. Мантуров рассказал о будущем заводов Mercedes и Toyota в России

Мантуров заявил, что на заводах Mercedes и Toyota, вероятно, будут производить автомобили

Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в беседе с ТАСС рассказал о судьбе российских заводов Mercedes в Подмосковье и Toyota в Санкт-Петербурге. Вероятнее всего, на них будут производиться автомобили, какие именно, пока неизвестно.

По словам министра, сделка по передаче активов Mercedes дилеру «Автодом» готовится к рассмотрению на правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Мантуров выразил надежду на то, что решение будет найдено в ближайшее время «И там с большой вероятностью будет именно автомобильное производство»,— заявил он.

Вице-премьер ожидает, что «Автодом» будет привлекать индустриальных партнеров, поскольку сама компания не является производителем, но «умеет продавать и обслуживать».

Что касается решения по законсервированному заводу Toyota, то оно «на выходе», заявил Мантуров. Минпромторг прорабатывает с петербургскими властями возможные варианты развития и использования завода. «Скорее всего, это будет выпуск автомобилей. Насчет того, каких именно, пока решение не принято»,— заключил министр.

Mercedes подтвердил намерение покинуть страну 26 октября. Компания продаст доли в отечественных дочерних предприятиях, включая завод в Подмосковье, дилеру «Автодом».

Toyota заявила о решении закрыть завод в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, который работал в стране 15 лет, в конце сентября. Автопроизводитель заявлял, что уволит всех сотрудников российского предприятия в Санкт-Петербурге до конца 2022 года.