. Мантуров рассказал о будущем заводов Mercedes и Toyota в России
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мантуров рассказал о будущем заводов Mercedes и Toyota в России

Мантуров рассказал о будущем заводов Mercedes и Toyota в РоссииМантуров заявил, что на заводах Mercedes и Toyota, вероятно, будут производить автомобили

Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров в беседе с ТАСС рассказал о судьбе российских заводов Mercedes в Подмосковье и Toyota в Санкт-Петербурге. Вероятнее всего, на них будут производиться автомобили, какие именно, пока неизвестно.

По словам министра, сделка по передаче активов Mercedes дилеру «Автодом» готовится к рассмотрению на правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Мантуров выразил надежду на то, что решение будет найдено в ближайшее время «И там с большой вероятностью будет именно автомобильное производство»,— заявил он.

Вице-премьер ожидает, что «Автодом» будет привлекать индустриальных партнеров, поскольку сама компания не является производителем, но «умеет продавать и обслуживать».

Что касается решения по законсервированному заводу Toyota, то оно «на выходе», заявил Мантуров. Минпромторг прорабатывает с петербургскими властями возможные варианты развития и использования завода. «Скорее всего, это будет выпуск автомобилей. Насчет того, каких именно, пока решение не принято»,— заключил министр.

Mercedes подтвердил намерение покинуть страну 26 октября. Компания продаст доли в отечественных дочерних предприятиях, включая завод в Подмосковье, дилеру «Автодом».

Toyota заявила о решении закрыть завод в поселке Шушары в Санкт-Петербурге, который работал в стране 15 лет, в конце сентября. Автопроизводитель заявлял, что уволит всех сотрудников российского предприятия в Санкт-Петербурге до конца 2022 года.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

28 декабря 2022 года отмечается народно-христианский праздник Трифонов день: история, традиции, приметы
28 декабря 2022 года отмечается народно-христианский праздник
51-летний мужчина погиб на пожаре в частном доме в Иркутске
51-летний мужчина погиб на пожаре в частном доме в Иркутске
Иркутский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» запустил конкурс на лучший детский рисунок
Иркутский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» запустил конкурс на
За сутки с улиц Иркутска вывезли 2500 тонн снега
За сутки с улиц Иркутска вывезли 2500 тонн снега
Поддержка учителей и помощь молодым врачам: лучшие региональные практики в обзоре от ЭИСИ
Поддержка учителей и помощь молодым врачам: лучшие региональные
Как стать богаче и успешнее людям, рожденным в год Обезьяны
Как стать богаче и успешнее людям, рожденным в год Обезьяны
Мантуров рассказал о будущем заводов Mercedes и Toyota в России
Мантуров рассказал о будущем заводов Mercedes и Toyota в России
Названы самые непопулярные профессии года в России
Названы самые непопулярные профессии года в России
США задумали ввести новые требования к прибывающим из Китая из-за коронавируса
США задумали ввести новые требования к прибывающим из Китая из-за
Минобороны: в ДНР российские войска перехватили три ракеты HARM ВСУ
Минобороны: в ДНР российские войска перехватили три ракеты HARM ВСУ
Мошенник из Саратовской колонии обманул директоров школ на 500 тысяч рублей
Мошенник из Саратовской колонии обманул директоров школ на 500 тысяч
В России в 2023 году водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам
В России в 2023 году водителей без ОСАГО начнут штрафовать по камерам

Топ на сегодня

«АвтоВАЗ» анонсировал выпуск на бывшем заводе Nissan трех новых моделей Lada
«АвтоВАЗ» анонсировал выпуск на бывшем заводе Nissan трех новых
В России собрались заморозить цены на сахар
В России собрались заморозить цены на сахар
Раненого в Белгородской области подростка доставили в Москву
Раненого в Белгородской области подростка доставили в Москву
Курс доллара превысил 70 рублей
Курс доллара превысил 70 рублей
Названы лучшие зарубежные фильмы 2022 года
Названы лучшие зарубежные фильмы 2022 года

Еще по теме

Мантуров рассказал о рассмотрении заявок иностранных инвесторов в автопроме
Toyota планирует создать конкурента Mercedes-AMG
Глава Минпромторга прокомментировал готовность США ввести новые санкции
Мантуров назвал стоимость завода по выпуску Mercedes в Подмосковье