. Марина Федункив рассказала о домашнем насилии

Актриса Марина Федункив поделилась не приятным опытом из личной жизни. Артистка всегда была откровенна с поклонниками и рассказывала им не только о победах, но и о поражениях. Как выясняется, в жизни юмористки было много проблем. Несколько лет назад Марина столкнулась с абьюзом. Мужчины недостойно вели себя по отношению к ней — унижали морально, поднимали руку и делали все, чтобы доказать ей: она — никто. Тогда для Федункив это было чем-то постыдным. Она не стала рассказывать никому о проблемах, пытаясь справиться со своей болью самостоятельно. Сейчас юмористка понимает: так быть не должно. «Я столкнулась с абьюзом и по своей глупости никому об этом не говорила, даже самым близким людям, мне было неловко, не хотелось, чтобы за меня переживали. Была уверена, что справлюсь, что это временное явление. Если бы я рассказала об этом близким, мне бы не позволили терпеть такое отношение», сказала Марина Федункив.О своей боли и переживаниях Марина даже написала книгу, которую нужно прочесть каждой женщине — там четко сказано, как нужно вести в подобной ситуации, к кому обращаться и что делать, чтобы не потерять себя. Уже сейчас Федункив понимает — даже в безвыходной ситуации всегда есть возможность начать жизнь с чистого листа, оставив багаж страданий и разочарований. «Да, это был неприятный эпизод в жизни, но он больше не повторится, потому что вы этого не позволите. И если хотите любить и быть счастливой, будьте!», сказала Марина Федункив. Правда, осознание этого пришло к ней не сразу. Она уже думала, что в 50 лет никому не нужна и никто не будет показывать ее по телевизору, а личная жизнь никогда не наладится. Но в итоге Марина встретила итальянца Стефано, который стал ее мужем. Мужчина, хоть и значительно младше жены, во всем старается помочь ей, проявляет заботу и, как говорит Федункив, делает ее жизнь идеальной, пишет «Вечерняя Москва».