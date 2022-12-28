. Михаил Шуфутинский в свои восемьдесят собирается стать отцом
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Михаил Шуфутинский в свои восемьдесят собирается стать отцом

Михаил Шуфутинский в свои восемьдесят собирается стать отцом
Певец Михаил Шуфутинский рассказал о личной жизни. «Король шансона» поделился на праздничном концерте радостной новостью. Михаил Шуфутинский не перестает выступать. Он давно завоевал звание короля шансона. В сентябре каждый год звучит его хит «Третье сентября». В 2015 году умерла жена артиста Маргарита. Для него это стало большой утратой. У него есть сын Дэвид, а также Антон. Они уже подарили отцу внуков. А несколько лет назад звезда сцены представил всем молодую возлюбленную Светлану.
Напомним, что два года назад Шуфутинский женился на своей танцовщице. Юразова моложе певца на 25 лет. Она сопровождает его даже на гастролях. Певец в свои 74 года хочет снова стать отцом.  «Мы работаем над этим вопросом. А там как Бог положит», — признался он.  Примечательно, что Михаил Захарович будет рад и сыну, и дочке. Он напомнил, что у него есть внучки. А вот Новый год артист планирует встретить в России, пишет MK.ru. Напомним, Юлианна долгое время встречалась с саунд-продюсером Андреем Черным, но свадьбу они сыграли лишь в 2021 году. Тогда же артистка впервые стала мамой – на свет появился мальчик, которого назвали Александром.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Елена Николаева отпраздновала день рождения с мужем, его дочерью от Волочковой и звездными друзьями
Елена Николаева отпраздновала день рождения с мужем, его дочерью от
Михаил Шуфутинский в свои восемьдесят собирается стать отцом
Михаил Шуфутинский в свои восемьдесят собирается стать отцом
Нюша рассказала о третьей беременности
Нюша рассказала о третьей беременности
Ивана Урганта обнаружили в Дубае
Ивана Урганта обнаружили в Дубае
Регина Тодоренко сбагрила ребенка электронной няне
Регина Тодоренко сбагрила ребенка электронной няне
ЧП: Убийцы убили семью включая младенца
ЧП: Убийцы убили семью включая младенца
Лунный календарь окрашивания волос на январь 2023 года
Лунный календарь окрашивания волос на январь 2023 года
Комитет семей воинов запустил предновогоднюю акцию в поддержку военнослужащих
Комитет семей воинов запустил предновогоднюю акцию в поддержку
Население Иркутской области сократилось на 7 488 человек за 10 месяцев 2022 года
Население Иркутской области сократилось на 7 488 человек за 10
В Братске осудили сварщика, по вине которого погиб мужчина при проведении работ
В Братске осудили сварщика, по вине которого погиб мужчина при
Туристов предупредили об опасности схода снежных лавин в горах Бурятии
Туристов предупредили об опасности схода снежных лавин в горах Бурятии
Ольга Бузова рассказала, какие роли получила через постель
Ольга Бузова рассказала, какие роли получила через постель

Топ на сегодня

Ани Лорак осталась без семьи, вернувшись в Россию
Ани Лорак осталась без семьи, вернувшись в Россию
ЧП: Убила детей из-за ресничек
ЧП: Убила детей из-за ресничек
Дмитрий Дибров боялся, что Лариса Гузеева затащит его в ЗАГС
Дмитрий Дибров боялся, что Лариса Гузеева затащит его в ЗАГС
Дмитрий Тарасов заговорил о сексе с четырехлетней дочерью
Дмитрий Тарасов заговорил о сексе с четырехлетней дочерью
Тамара Глоба заявила о смене элит в 2023 году
Тамара Глоба заявила о смене элит в 2023 году

Еще по теме

Шуфутинский отказался исключать из своего репертуара песню «3 сентября»
Шуфутинский высказался о мемах на «Третье сентября»
"Активно работаем над этим вопросом": 73-летний Шуфутинский хочет стать папой
Шуфутинский напомнил всем про третье сентября