. Михаил Шуфутинский в свои восемьдесят собирается стать отцом

Певец Михаил Шуфутинский рассказал о личной жизни. «Король шансона» поделился на праздничном концерте радостной новостью. Михаил Шуфутинский не перестает выступать. Он давно завоевал звание короля шансона. В сентябре каждый год звучит его хит «Третье сентября». В 2015 году умерла жена артиста Маргарита. Для него это стало большой утратой. У него есть сын Дэвид, а также Антон. Они уже подарили отцу внуков. А несколько лет назад звезда сцены представил всем молодую возлюбленную Светлану.Напомним, что два года назад Шуфутинский женился на своей танцовщице. Юразова моложе певца на 25 лет. Она сопровождает его даже на гастролях. Певец в свои 74 года хочет снова стать отцом. «Мы работаем над этим вопросом. А там как Бог положит», — признался он. Примечательно, что Михаил Захарович будет рад и сыну, и дочке. Он напомнил, что у него есть внучки. А вот Новый год артист планирует встретить в России, пишет MK.ru. Напомним, Юлианна долгое время встречалась с саунд-продюсером Андреем Черным, но свадьбу они сыграли лишь в 2021 году. Тогда же артистка впервые стала мамой – на свет появился мальчик, которого назвали Александром.