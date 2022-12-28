. Минобороны: в ДНР российские войска перехватили три ракеты HARM ВСУ
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Минобороны: в ДНР российские войска перехватили три ракеты HARM ВСУ

Минобороны: в ДНР российские войска перехватили три ракеты HARM ВСУ

В Министерстве обороны РФ рассказали о ходе специальной военной операции. Рядом с городом Дебальцево Донецкой народной республики российские войска перехватили три противорадиолокационные ракеты HARM ВСУ, районе населенного пункта Костогрызово Херсонской области — два реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган».

Неподалеку от Красногоровки и Пречистовки в ДНР уничтожили две украинские самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика». В районе Купянска Харьковской области, Великой Новоселки ДНР и Новогригоровки Херсонской области ликвидировали четыре гаубицы «Мста-Б» и две гаубицы Д-20.

На Купянском направлении артиллерия ударила по скоплениям живой силы и техники противника рядом с населенным пунктом Песчаное в ЛНР. В результате уничтожено около 30-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля ВСУ.

На Красно-Лиманском направлении артиллерия нанесла поражение подразделениям 11-й бригады территориальной оборонырядом с Торским в Донецкой народной республике. На этом направлении за сутки противник потерял свыше 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа.

На Донецком направлении российские войска в ходе успешных наступательных действий нанесли поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Уничтожили до 60-ти украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и семь автомобилей.

На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника рядом с населенными пунктами Пречистовка и Успеновка Донецкой народной республики за сутки ликвидировали более 70-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа. Ракетные войска и артиллерия поразили запасной командный пункт 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ рядом с городом Краматорск в Донецкой народной республике, а также 67 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живую силу и военную технику в 89-ти районах.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Нетайлово российские войска вскрыли огневую позицию и уничтожили расчет и артиллерийскую систему М777 производства США, из которой велись обстрелы жилых кварталов города Донецк. Другую артиллерийскую систему М777 ликвидировали рядом с Преображенкой в Запорожской области. В районах населенных пунктов Невское ЛНР и Северск ДНР уничтожили боевую машину реактивной системы залпового огня «Ураган», а также две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град».

Противовоздушная оборона за сутки сбила три украинских беспилотных летательных аппарата в ДНР и Запорожской области. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2734 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7267 танков и других боевых бронированных машин, 947 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3729 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7779 единиц специальной военной автомобильной техники.

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По материалам: irk

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