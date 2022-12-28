. Мошенник из Саратовской колонии обманул директоров школ на 500 тысяч рублей

Следователи главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области завершили предварительное расследование уголовного дела в отношении мужчины, который обвиняется в совершении преступлений по статьям 158 «Кража» и 159 «Мошенничество» УК РФ. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, мужчина, находясь в исправительном учреждении Саратовской области, обзванивал детские сады и школы разных регионов страны и представлялся сотрудником надзорного ведомства. Он сообщал о намерении посетить образовательную организацию с проверкой. Фигурант убеждал руководителей учреждений в необходимости проведения торжественных фуршетов и закупки подарков членам комиссии. Деньги для этого он просил перевести на указанный им счет.

Деятельность афериста пресекли оперативники отдела по раскрытию дистанционных преступлений Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области совместно с коллегами из ФСИН России. Мужчину этапировали в Иркутск.

«Выяснилось, что обвиняемый совершил свыше 20 мошеннических действий в отношении заведующих детсадов или директоров школ из более чем 10 регионов страны. Потерпевшие переводили на вымышленный фуршет от 10 до 60 тысяч рублей», — сообщила Ирина Волк.

В общей сложности гражданам причинен ущерб на сумму около 500 тысяч рублей. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Кировский суд Иркутска.