. На новогодних выходных на Конном и в сквере Кирова в Иркутске пройдут игровые программы для детей
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На новогодних выходных на Конном и в сквере Кирова в Иркутске пройдут игровые программы для детей

На новогодних выходных на Конном и в сквере Кирова в Иркутске пройдут игровые программы для детей

Во время новгодних выходных в Иркутске пройдут игровые программы для детей. Основные мероприятия организуют на острове Конный и в сквере имени Кирова, сообщает пресс-служба администрации города.

На острове Конный с 1 по 7 января будет проходить детская развлекательная программа с аниматорами. С 16:00 до 18:00 для детей проведут конкурсы и викторины. Кроме того, на острове находятся горка, лабиринт и каток. В эти же дни с 14:00 до 16:00 праздничные мероприятия пройдут в сквере имени Кирова. Там же с 13:00 до 20:00 можно посетить резиденцию Деда Мороза.

Музей городского быта на Декабрьских Событий, 77 проводит экскурсию о традициях XIX века «Рождество в старом доме». Она начнет работать с 3 декабря. Гости увидят атрибуты колядок и гаданий, елку с самодельными игрушками, праздничный стол и открытки. Также 3 января в Гуманитарном центре-библиотеке имени семьи Полевых откроются две иллюстрированные выставки «Снова на Землю приходит пора Нового года и Рождества» и «Рождественские узоры».

С 4 января Централизованная библиотечная система Иркутска проведет новогодние квизы, мастер-классы, интерактивы, творческие встречи, показ фильмов, чтение детских сказок проведет. Ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте.

На дворовых кортах 6 января в 16:00 состоятся рождественские старты, турниры и встречи по хоккею с мячом. Посетить их можно по адресам: улица 5-ой Армии, 69, микрорайон Юбилейный, 8, микрорайон Топкинский, 10, бульвар Рябикова, 21а станция Батарейная, улица Центральная, 15, Лопатина, 51, Тельмана, 53, микрорайон Университетский, 87.

В Иркутском городском театре народной драмы для детей покажут музыкальную сказку «Иван Царевич и Новый Год». Спектакли покажут 5, 6, 8 января в 11:00 и 14:00.

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По материалам: irk

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