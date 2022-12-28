. На реках Иркутской области действуют 22 ледовые переправы
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На реках Иркутской области действуют 22 ледовые переправы

На реках Иркутской области действуют 22 ледовые переправы

В Иркутской области действуют 22 ледовых переправы. Из них шесть в Тайшетском районе, три в Казачинско-Ленском, три в Братском и три в Киренском районе. Две переправы работают в Нижнеудинском районе и по одной — в Шелеховском, Чунском, Качугском, Бодайбинском и Усольском районах.

За сутки открыли две ледовые дороги: в Тайшетском районе через реку Чуна «Куюмба — Тайшет» и в Усольском районе через Китой «Раздолье – Большая Черемшанка», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. Переправы подготовили дорожные службы. Они имеют ограничения по грузоподъемности, скорости, дистанции и времени пользования.

Всего зимой 2022-2023 года в 20 муниципальных образованиях области планируют открыть 46 ледовых переправ. Из них 14 областного и 32 местного значения.

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По материалам: irk

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