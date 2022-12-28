. Население Иркутской области сократилось на 7 488 человек за 10 месяцев 2022 года
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Население Иркутской области сократилось на 7 488 человек за 10 месяцев 2022 года

Население Иркутской области сократилось на 7 488 человек за 10 месяцев 2022 года

Иркутскстат опубликовал демографические данные по Иркутской области на 1 ноября 2022 года. Население региона сократилось на 7 488 человек, однако это на 3 782 человека меньше, чем в прошлом году. Число умерших снизилось на 15,3%, число родившихся тоже сократилось — на 5,8%. Наблюдается снижение младенческой смертности.

За 10 месяцев 2022 года родилось 20 606 малышей, умерло 28 094 жителей области. Из новорожденных каждый пятый стал третьим ребенком в семье. В трети случаев мамами становились женщины в возрасте 30—35 лет, в четверти — женщины 25—29 лет. Каждой пятой маме от 20 до 24 лет.

За январь-октябрь в Иркутской области зарегистрировали 15 840 браков и 10 819 разводов. По сравнению с предыдущим годом число браков увеличилось на 8,4%, разводов — на 7,9%. Рекордное количество браков зафиксировали в сентябре: за шесть дней в регионе поженились 1220 пар.

За январь-октябрь 2022 года в Иркутскую область из других регионов России и из-за границы прибыли 17 920 человек, уехали 26 772 человек. 8 852 человека мигрировали из области. В другие регионы России из Иркутской области уехали 5 374 человека. В другую страну переехали 3 478 человек, 22,3 тысячи поменяли место жительства внутри региона.

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По материалам: irk

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