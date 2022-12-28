Любовь Аксенова названа лучшей актрисой российских сериалов

Названа лучшая актриса российских сериалов, вышедших в 2022 году. Об этом сообщает «Вокруг ТВ».

Редакция издания провела опрос среди представителей киноиндустрии — шестеро из них посчитали лучшей артисткой звезду шоу «Почка» Любовь Аксенову, еще двое включили ее в список лидеров. Старший редактор «Кинопоиска» Ольга Белик отметила, что Аксеновой удается перевоплощаться в «одну из самых бесчеловечных злодеек сериала, которой люто сопереживаешь».

На втором месте оказалась Елена Тронина, которая прославилась благодаря проектам «Аврора», «Замерзшие» и «Идентификация». Кинообозреватель Time out Вера Аленушкина завила, что актриса органично смотрится в самых разных ролях, а обозреватель KP.RU Сергей Ефимов отметил, что обратил на нее внимание еще в сериале Happy End.

16-летняя Елизавета Иваенко заняла третью строчку. Ее похвалили за работу в сериале «Алиса не может ждать». Главред «Вокруг ТВ» Илона Егиазарова назвала актрису главным открытием года.

В список лучших артисток вошли Валентина Ляпина, Лукерья Ильяшенко, Таисия Вилкова, Анна Михалкова и Любовь Толкалина.