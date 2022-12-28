. Немецкий журналист огорчился из-за устойчивости российской экономики

Журналист Die Welt Штайнер огорчился из-за устойчивости экономики России под санкциями

Журналист немецкой газеты Die Welt Эдуард Штайнер огорчился из-за устойчивости российской экономики. В своей статье он заявил, что экономика России успешнее противостоит санкциям Запада, чем это предполагалось, при этом даже МВФ прогнозирует спад российского ВВП на «жалкие» 3,4 процента.

По словам Штайнера, по традиции в конце года россияне «еще раз пускаются во все тяжкие и идут на любые расходы», поскольку любят традиционные новогодние праздники.

«Поэтому не стоит удивляться, что и в этом году резервирование столов идет полным ходом», — написал журналист, отметив, что это «как-то не вяжется» с представлением о стране, которая «находится в экономическом кризисе и под яростно провозглашаемыми западными санкциями».

Штайнер напомнил, что Россия переживала «и худшие времена» во времена кризиса 2008-2009 годов, когда ВВП страны упал на 7,8 процента и «уже не говоря» о дефолте 1998 года, который «почти у всех выбил почву из-под ног».

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина спрогнозировала снижение ВВП России в 2022 году до уровня около трех процентов, хотя, если динамика в ноябре и декабре окажется лучше ожиданий, экономика может упасть немного меньше.

Вместе с тем Набиуллина не поддержала оптимизм президента страны Владимира Путина, который накануне на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о спаде примерно на 2,5 процента по итогам года.