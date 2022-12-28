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Нюша рассказала о третьей беременности

Нюша рассказала о третьей беременности
Певица Нюша спровоцировала слухи о том, что она находится в интересном положении. Несколько дней назад певица, воспитывающая дочь и сына, опубликовала в соцсети эффектное видео, на котором подписчики заметили ее округлившийся живот. В Сети тут же посчитали, что Нюша готовится стать многодетной мамой. Артистка опровергла подобные домыслы в свой адрес, отметив лишь, что после вторых родов ее фигура далека от идеала. «Я опубликовала ролик, на котором иду по пешеходному пути. Один пишет, мол, снова беременна? Другой отвечает: «Она двоих родила, имеет право на небольшой животик!». Это очень забавно. Ну минимальный животик у меня есть, я над этим работаю», — отметила 32-летняя Нюша в интервью «Вечернего шоу с Юлией Барановской» на «Русском Радио».
Пока артистка не готова к очередной беременности, но не исключает того, что в ближайшем будущем станет многодетной мамой. «Для меня не вставал вопрос о том, что я должна родить столько-то детей. Я дочь родила и после этого сказала себе — надо выдохнуть. Второго ребенка не планировала так скоро, но бывают такие вещи, которые происходят. Это чудо, безусловно!» — подчеркнула она. Напомним, вот уже более пяти лет певица состоит в отношениях с бывшим казанским чиновником Игорем Сивовым, который сегодня занимается духовными практиками.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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