. Олег Газманов объяснил, почему его жена выкладывает откровенные фото: "Показывает то, что можно"
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Олег Газманов объяснил, почему его жена выкладывает откровенные фото: "Показывает то, что можно"

Олег Газманов объяснил, почему его жена выкладывает откровенные фото: "Показывает то, что можно"

71-летний Олег Газманов и его 53-летняя жена Марина не обращают внимания на возраст и могут позволить себе откровенные и страстные снимки. Певец рассказал, что он об этом думает.

В разговоре с изданием "Телепрограмма.про" Газманов отметил, что его жена хорошо чувствует ту грань приличия, через которую нельзя переступать. "Жена может позволить себе показать то, что можно показать. И молодежь должна к этому стремиться", — считает певец.


На днях пара поделилась фотосессией, на которой Олег предстал в образе гончара. На части снимков он страстно прижимает любимую к стене. Марина тщательно следит за своей фигурой и практикует здоровый образ жизни, поэтому может себе позволить откровенно продемонстрировать результаты своей работы.

Олег считает, что никакой особой откровенности в таких снимках нет. "Женщина должна быть сексапильной, но это не значит, что она должна все открывать. Наоборот, когда все прикрыто, такая фантазия сразу играет!" — рассуждает певец.


Газманов рассказал, что думает о сравнении себя с SHAMAN

Олега уже два года подряд называют лучшим певцом по версии ВЦИОМ. Однако сам он себя таким не считает, поскольку не располагает настолько выдающимися вокальными данными. Например, своего сына Родиона и Николая Баскова он считает талантливее себя.

Однако сравнивать с ним любят певца SHAMAN: он тоже поет патриотичные песни и в похожей манере. Олег согласен, что Ярослав (настоящее имя артиста) талантлив, однако сравнения с собой ему кажутся излишни.

Он прекрасный, очень талантливый парень. Самое главное – что SHAMAN сам пишет песни. И у него формируется свой зритель. Зачем нам второй Олег Газманов? Один уже есть. Да и второй тоже. Это Родион.
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По материалам: uposters.ru

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