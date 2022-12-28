. Ольга Бузова рассказала, какие роли получила через постель

Ведущая и певица Ольга Бузова откровенно рассказала, как добилась успеха. 36-летняя артистка много гастролирует с сольными концертами. В нынешнем году Ольга провела реалити «Звезды в Африке». Она часто снимается в различных телевизионных проектах. Исполнительница хита «Вот она я» засветилась в скандальном фильме-пародии «СамоИрония судьбы», сыграв Галю, невесту Лукашина. Актриса заверила, что никогда не занималась сексом для телекарьеры.«Ни одну роль в своей жизни я не получила через постель, — заявила Бузова. – Если бы в моей жизни присутствовала постель, все бы об этом знали. За моим восхождением наблюдали все! Все роли достались благодаря исключительно моему таланту». Звезда привлекает поклонников своей открытостью. Она, не стесняясь, говорит о своих недостатках, переносит насмешки и не скандалит с хейтерами. Сейчас певица активно борется с лишним весом. Ольга раскрыла свои «проблемные» места. «Ради эффектного выхода или хорошей роли я готова на многое. Сегодня, например, я готова не дышать, чтобы мое платье не спадало. Чтобы корсет сидел как нужно, мне приходится напрягаться. Но ничего страшного – я всю жизнь нахожусь в напряжении», — рассказала артистка для портала Prozvezd.