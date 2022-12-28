. Ольга Бузова смогла феноменально похудеть

Ведущая и певица Ольга Бузова долго боролась с лишним весом. Звезда фильма-пародии «СамоИрония судьбы» активно участвует в многочисленных проектах. Из-за напряженного графика Ольга подорвала здоровье. Артистка прошла гормональное лечение, после которого набрала вес. Бузова поставила себе цель – привести фигуру к желаемым параметрам до наступления Нового года. Сегодня певица сообщила о том, что это ей удалось. Бузова обнародовала мотивирующее видео. Ведущая шоу «Звезды в Африке» примеряла новый аутфит. Ольга облачилась в черную майку, серые джинсы и серебристые лодочки. 36-летняя актриса, певица и телеведущая с радостью отметила, что смогла влезть в одежду на два размера меньше. «Просто счастья полные штаны! У меня 26-й размер, девочки! Уху!» — обрадовалась Ольга.Исполнительница хита «Вот она я» худела с в бане. Бузова также отказалась от позднего ужина. Однако уроженке Санкт-Петербурга до сих пор не удалось решить другую проблему. У Ольги складываются непростые отношения с младшей сестрой Анной. Бывшие участницы «Дома-2» перестали видеться. Экс-жена футболиста Дмитрия Тарасова пригласила маму в гости в свою квартиру, однако Анна так и не побывала в новом жилье знаменитой сестры. Мать артистки также навещает дочерей по очереди. Один день Ирина Александровна провела в компании Ольги. Бузовы сходили в салон красоты, пообедали в ресторане и отправились на мюзикл. На следующее утро родительница телеведущей находилась в гостях у Анны. Представительницы звездной семьи отдыхали на природе и пили безалкогольный глинтвейн.