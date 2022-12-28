. Ольга Бузова смогла феноменально похудеть
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ольга Бузова смогла феноменально похудеть

Ольга Бузова смогла феноменально похудеть
Ведущая и певица Ольга Бузова долго боролась с лишним весом.   Звезда фильма-пародии «СамоИрония судьбы» активно участвует в многочисленных проектах. Из-за напряженного графика Ольга подорвала здоровье. Артистка прошла гормональное лечение, после которого набрала вес. Бузова поставила себе цель – привести фигуру к желаемым параметрам до наступления Нового года. Сегодня певица сообщила о том, что это ей удалось. Бузова обнародовала мотивирующее видео. Ведущая шоу «Звезды в Африке» примеряла новый аутфит. Ольга облачилась в черную майку, серые джинсы и серебристые лодочки. 36-летняя актриса, певица и телеведущая с радостью отметила, что смогла влезть в одежду на два размера меньше. «Просто счастья полные штаны! У меня 26-й размер, девочки! Уху!» — обрадовалась Ольга.
Исполнительница хита «Вот она я» худела с в бане. Бузова также отказалась от позднего ужина.  Однако уроженке Санкт-Петербурга до сих пор не удалось решить другую проблему. У Ольги складываются непростые отношения с младшей сестрой Анной. Бывшие участницы «Дома-2» перестали видеться. Экс-жена футболиста Дмитрия Тарасова пригласила маму в гости в свою квартиру, однако Анна так и не побывала в новом жилье знаменитой сестры. Мать артистки также навещает дочерей по очереди. Один день Ирина Александровна провела в компании Ольги. Бузовы сходили в салон красоты, пообедали в ресторане и отправились на мюзикл. На следующее утро родительница телеведущей находилась в гостях у Анны. Представительницы звездной семьи отдыхали на природе и пили безалкогольный глинтвейн.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Культовый фильм «Один Дома» - когда будут показывать по телевизору в новом 2023 году
Культовый фильм «Один Дома» - когда будут показывать по телевизору в
Олег Газманов объяснил, почему его жена выкладывает откровенные фото: "Показывает то, что можно"
Олег Газманов объяснил, почему его жена выкладывает откровенные фото:
Ольгу Бузову заваливает подарками известный певец
Ольгу Бузову заваливает подарками известный певец
Жена Александра Малинина впала в депрессию из-за войны
Жена Александра Малинина впала в депрессию из-за войны
Ольга Бузова смогла феноменально похудеть
Ольга Бузова смогла феноменально похудеть
Анжелика Варум вынуждена терпеть измены Леонида Агутина
Анжелика Варум вынуждена терпеть измены Леонида Агутина
Данила Козловский отсудил десятки миллионов
Данила Козловский отсудил десятки миллионов
Анна Семенович позавидовала большой груди Ольги Орловой
Анна Семенович позавидовала большой груди Ольги Орловой
Открывший доску в свою честь российский депутат наградил себя почетным знаком
Открывший доску в свою честь российский депутат наградил себя
В России отреагировали на заявление Венгрии о возможном пересмотре санкций
В России отреагировали на заявление Венгрии о возможном пересмотре
В России задумались о расширении списка IT-специальностей с отсрочкой от призыва
В России задумались о расширении списка IT-специальностей с отсрочкой
Подборка картинок. Вечерний выпуск - 28.12.2022 (30 фото)
Подборка картинок. Вечерний выпуск - 28.12.2022 (30 фото)

Топ на сегодня

Цены на нефть выросли впервые с 5 декабря
Цены на нефть выросли впервые с 5 декабря
Россиянам рассказали об опасности переноса денег из банка в банк
Россиянам рассказали об опасности переноса денег из банка в банк
В Центробанке рассказали о планах ужесточить лимиты по выдаче кредитов
В Центробанке рассказали о планах ужесточить лимиты по выдаче кредитов
Наталья Подольская вломилась в туалет Юлианны Карауловой
Наталья Подольская вломилась в туалет Юлианны Карауловой
Ольга Бузова рассказала, какие роли получила через постель
Ольга Бузова рассказала, какие роли получила через постель

Еще по теме

Ольга Бузова рассказала о результатах похудения
Ольга Бузова рассказала, какие роли получила через постель
Бузова взбудоражила интернет, продемонстрировав внезапно выросшую пышную грудь
Ольга Бузова и Батрутдинов записали видео со своего московского свидания