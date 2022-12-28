. Ольгу Бузову заваливает подарками известный певец

Ведущая и певица Ольга Бузова хвастается дорогими подарками. Артистка вот уже почти два года одинока, хотя недостатка в ухажерах у нее нет. Певица то и дело хвастается в соцсети шикарными букетами цветов, а очевидцы замечают ее то на одном, то на другом курорте в компании импозантных мужчин. Однако один воздыхатель артистки на днях переплюнул своих конкурентов, буквально завалил новую квартиру звезды «Дома-2» розами. Бузова показала, что ей домой привезли несколько огромных корзин с цветами, из которы выложили ее имя. Телеведущая была польщена таким знаком внимания, но имя человека, отправившего ей столь романтичный презент, предпочла держать в тайне. Однако в Сети быстро выяснили, что розами Ольгу осыпал никто иной, как Филипп Киркоров. Артистов засняли за кулисами на премьере ледового шоу Татьяны Навки, где обнимались и мило беседовали, а поп-король даже позволил себе поцеловать Бузову после того, как она поблагодарила его за цветы.Стоит отметить, что знаменитости уже не первый раз интригуют публику своими отношениями. Они проводили время в доме у Киркорова, выходили в свет с его детьми и признавались друг другу в нежных чувствах. «Судя по тому, что у нас происходит последнее время, мы даже больше, чем друзья…», — как-то заявила Ольга. К слову, поп-король – единственный из друзей Бузовой, от кого она не отвернулась из-за его дружбы с ее бывшим возлюбленным. С остальными коллегами и знакомыми, поддержавшими Давида Манукяна, артистка перестала общаться, но с Филиппом все иначе, пишет StarHit. «У каждого своя дорога. Они (Бузова и Манукян) были счастливы какой-то период времени, поэтому надо вспоминать только хорошее, о чем я говорю и одному, и второй. Нужно переходить из вражды в дружбу, я же сумел сохранить дружеские отношения с Аллой Борисовной», — как-то наставлял телеведущую Киркоров.