. Осторожнее с желаниями: чего нельзя просить у Деда Мороза и загадывать под бой курантов

Все люди разные и желания у них тоже сильно отличаются. Далеко не всегда мечты связаны с чем-то прекрасным, добрым и позитивным. Иногда человек так сильно злится на другого, что эта эмоция занимает все его мысли. Соответственно, и желания у него получаются злыми, деструктивными. Тем не менее это не является оправданием перед высшими силами. Узнаем, чего ни в коем случае нельзя просить под бой курантов у Деда Мороза.

Почему нельзя загадывать злое под бой курантов

Человек, словно сосуд, способен накапливать негатив по капле. Бывает такое, что он и не замечает, как чаша сия переполняется, а после уже бывает поздно. Там обиделся, тут рассердился, затаил злобу, позавидовал — и внутри творится бардак. Такому человеку очень сложно думать о хорошем, а еще сложнее ощущать радость в своей душе.





И вот приходит праздник — любимый Новый год. Все веселятся, загадывают желания. Человек, затаивший обиду, не может абстрагироваться и, желая облегчения, начинает загадывать под бой курантов плохое для своих обидчиков. Чем чревато такое поведение?

Что же предпринять, если обида захлестнула нутро

Есть всего две противоборствующие силы — добро и зло. Желая кому-то плохого, человек автоматически выбирает сторону зла. Темные силы завладевают его душой. Да, они могут исполнить новогоднее желание, но не упустят своего: вскоре бедолага начнет мучиться не меньше своего обидчика. Пожелание зла — это бумеранг, который обязательно вернется. Человек получит кармическое наказание, и хорошо, если только он, а не его дети. Небеса лишают своего покровительства тех, кто сделал свой выбор в пользу сил тьмы. Энергетически люди ощущают, что рядом с ними личность нецельная, от нее всегда исходят потоки негатива, рядом с такими людьми очень сложно находиться. Человек теряет своих друзей, от него отворачиваются порой даже родные. В будущем придется искупать столь некрасивый поступок добрыми делами, иначе все может закончиться плачевно.

Воля человека — это инструмент, который помогает преодолеть практически любое препятствие. Возьмите за правило никогда не отвечать злом на зло. В конце концов, тому же учит и христианство.

Своим обидчикам нужно желать добра — это лучше любого, самого сильного оружия. Вы просто разрываете цепочку негативных событий, держа курс на благое и светлое. Поначалу может быть сложно, но вскоре вы поймете, насколько прощение — сильная вещь.

Однако если ситуация запущена, стоит обратиться к психологу, психотерапевту или прочим специалистам смежного профиля. Ничего стыдного в этом нет. Гораздо хуже — загадать в новогоднюю ночь плохое желание.

Чего нельзя просить у Деда Мороза





Не только дети, но и вполне взрослые люди с радостью верят в добрых духов и персонажей. А чем крепче вера, тем реальнее вознаграждение.

Но если малышня просит у доброго Дедушки Мороза велосипед, и это нормально, то мамам и папам просить себе какие-либо материальные блага не стоит. Со взрослых гораздо больше спрашивается. Если вы зациклены на финансах, работе, то, вероятно, получите в ответ на свое прошение еще больше забот, обязанностей и тому подобного. У Деда Мороза можно просить только чего-то нематериального — именно за эту область жизни он в ответе.