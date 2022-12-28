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Открывший доску в свою честь российский депутат наградил себя почетным знаком

Открывший доску в свою честь российский депутат наградил себя почетным знаком«Московский комсомолец»: депутат Павел Горчаков наградил сам себя почетным знаком

Депутат Заксобрания Вологодской области Павел Горчаков, открывший в 2019 году памятную табличку в свою честь, подписал документ о награждении себя почетным знаком. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает «Московский комсомолец».

«Рекомендовать депутатам Законодательного собрания Вологодской области наградить Почетным знаком Законодательного собрания Вологодской области "За заслуги в развитии законодательства" Горчакова Павла Александровича», — говорится в документе. Депутаты проголосовали за награждение, отмечает издание.

Горчаков рассказал, что инициатором ходатайства о награде на самом деле был председатель заксобрания, а не он сам. Депутата наградили в связи с 65-летием и за старые заслуги перед регионом. «Я разговаривал с председателем и просил не награждать меня», — подчеркнул он. Отвечая на реплику журналиста о том, что Горчаков тем не менее подписал документ о награждении себя, он ответил, что этот знак ему «абсолютно ничего не дает».

В 2019 году Павел Горчаков открыл в Никольске памятную доску, посвященную ему же. Табличку повесили на фасаде районного ОВД. Согласно надписи на доске, здание РОВД построили по инициативе Горчакова.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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