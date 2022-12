. Ожидаемая Planet of Lana запланирована к релизу в Game Pass весной 2023 года

Релиз игры Planet of Lana должен был состояться до конца 2022 года, но в последний момент создатели ожидаемого проекта сообщили, что приняли решение перенести его выход на 2023 год. У игры пока нет точной даты релиза, но авторы игры нацелены на весну 2023 года.

В своих социальных сетях разработчики игры Planet of Lana поблагодарили игроков за «поддержку и любовь в течение года». В том же сообщении они рассказали, что производство игры стремительно продвигается вперед, и авторы готовы выпустить Planet of Lana весной 2023 года. По словам разработчиков, им «не терпится поделиться игрой со всем миром».

Напомним, Planet of Lana — это эксклюзив Xbox и PC. Игра сразу после релиза будет доступна в подписке Game Pass. В этом году проект Planet of Lana показывали на выставках, где его отлично встретили игроки и журналисты. Ниже можно посмотреть одно из последних геймплейных видео, которое публиковали авторы Planet of Lana.

Watch this video on YouTube