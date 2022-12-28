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Песков разъяснил порядок применения ограничений на поставку российской нефти

Песков разъяснил порядок применения ограничений на поставку российской нефти

Ограничения по поставке российской нефти будут применяться не только в отношении новых, но и в отношении действующих контрактов, если они предполагают некий ценовой потолок. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин во вторник ввел запрет на поставки российской нефти в случае, если контракт предусматривает потолок цены на нее, введенный ранее некоторыми странами. При этом указ допускает выдачу специального разрешения на такую сделку.

Песков пояснил вместе с тем, что если в уже подписанный контакт не включен потолок цен, то никакие ограничения на него не распространяются.

Также представитель Кремля заметил, что глава государства не проводил консультаций по этому вопросу в рамках ОПЕК+ (ОПЕК — Организация стран — экспортеров нефти), а основной анализ ситуации проходил в межведомственном режиме. «Главным образом, конечно, внутрироссийские (консультации велись — Прим. ред.). Это суверенное право России отвечать на такие нелегитимные, абсолютно абсурдные меры — так называемый потолок цен. Поэтому этому предшествовала внутрироссийская экспертная проработка», — цитирует ТАСС Пескова.

Отвечая на вопрос о реакции России на потолок цен на газ, он подчеркнул, что российские власти анализируют ситуацию, а говорить об ответных шагах пока преждевременно. «Газовый рынок имеет свою специфику. Ситуация анализируется и, разумеется, после того, как анализ будет завершен уже будут формулироваться какие-то дальнейшие шаги», — сказал пресс-секретарь.

Ранее в Министерстве финансов РФ отметили, что не пересматривали оценки бюджета из-за потолка цен на нефть. По словам главы ведомства Антона Силуанова, это связано с тем, что Москва продолжит продавать нефть, а ее котировки будут определяться на рыночной основе.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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