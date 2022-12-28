. Почти 1,8 млн россиян за неделю заболели гриппом

За последнюю неделю в России гриппом заболели почти 1,8 миллиона человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-24».

Глава Минздрава уточнил, что в последнюю неделю в стране наблюдается стабилизация ситуации с заболеваемостью как гриппом, так и коронавирусной инфекцией.

Более 120 тысяч человек, по данным Минздрава, в настоящий момент болеют в острой фазе новой коронавирусной инфекцией, и почти 1,8 миллиона россиян за последнюю неделю заболели гриппом. «За последнюю неделю идет стабилизация и некоторое снижение темпов», — отметил Мурашко.