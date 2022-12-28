. Поддержка учителей и помощь молодым врачам: лучшие региональные практики в обзоре от ЭИСИ

Эксперты ЭИСИ составили очередной топ региональных практик за 19 – 25 декабря, в который вошли наиболее интересные меры поддержки в субъектах страны.

В Приморском крае расширили понятие "молодой специалист". Теперь оно распространяется не только на педагогов, окончивших вузы и трудоустроившихся в школы, но и на студентов последних курсов, которые работают в общеобразовательных организациях. Они имеют право на единовременную денежную выплату для молодых специалистов, также им предусмотрены различные единоразовые выплаты за профессиональные достижения.

В Республика Саха (Якутия) на пять лет продлили целевой капитал "Дети столетия", который предусматривает выплату 100 тысяч рублей для новорожденных.

В Мурманской области дети из многодетных семей будут обучаться в колледжах и техникумах региона бесплатно. Новая мера поддержки предусматривает компенсацию расходов на оплату стоимости обучения с 1 сентября 2022 года.

В Самарской области врачи в возрасте до 40 лет могут получить компенсацию расходов по ипотеке в размере 50% банковской процентной ставки — до 100 тысяч рублей, право на получение выплаты предоставляется специалистам ежегодно в течение 3 лет. Специалисты в селах и малых городах получают компенсацию первоначального взноса по ипотеке на жилье, приобретенное в сельской местности, в размере 30% его стоимости в пределах 600 тысяч рублей.

В Белгородской области заработало приложение "Электронный рецепт". Помимо всех выписанных рецептов и назначений там отображается QR-код, который упростит покупку лекарств по рецепту в аптеках: достаточно просто показать код фармацевту на кассе. Кроме того, приложение напомнит, когда нужно принимать лекарства и поможет отследить курс приема препарата.

Полная версия дайджеста полезных региональных инициатив здесь.