. Подготовка к Новому 2023 году: как всего за 1 час приготовить праздничный ужин

Впереди длительные новогодние праздники, следовательно, большинству хозяек придется нелегко, ведь их ожидает плотный график приготовления блюд и закусок. Порой многие настолько увлечены подготовкой, что забывают простую истину, чем меньше времени вы тратите на нее, тем больше сможете побыть в кругу семьи. Поэтому не стоит все усложнять, ведь главное — атмосфера. Оказывается, приготовить праздничный ужин можно всего за один час.

Как приготовить праздничный ужин всего за 1 час

Не забывайте о помощниках

Сейчас можно отыскать много разных рецептов, в которых ваше постоянное участие не является обязательным. Например, запекание мяса в фольге или тушение овощей в мультиварке. Сюда же относится приготовление праздничных блюд на гриле. При желании можно оставить мариноваться продукты на ночь, а тем временем заняться чем-то другим.

Откажитесь от сложных блюд





Как только речь заходит о Новом годе, многие тут же вспоминают щедро накрытые столы, которые ломятся от угощений. Нарезки, оливье, рыба в шубе, холодец и т.д. Хозяйки могут неделю провести на кухне, чтобы приготовить то, что будет съедено всего за пару часов. Поэтому не стоит недооценивать свою работу, выберите новые, но простые по рецепту блюда.

Вместо салатов закуска

Много времени у хозяек уходит на приготовление салатов. Только подумайте: чистка, варка и нарезание овощей, украшение и т.д. Почему бы не отказаться от обычных салатов и не приготовить легкие и яркие закуски, которые гости точно оценят.

Простая и легкая еда

Новый год — это праздник, который принято отмечать ночью. Следовательно, во время готовки многие не учитывают состояние здоровья близких. Лучше выбрать полезные и легкие продукты. Старайтесь использовать как можно меньше майонеза. А вместо жирной свинины лучше запечь в духовке курицу или индейку. Торт можно заменить фруктовой нарезкой.

Откажитесь от шаблонов





Если у вас в гостях будут дети, то лучше устроить им необычный Новый год. Например, вместо привычных салатов, подать на стол бургеры, картофель фри, пиццу и т.д. К тому же эти блюда простые в приготовлении и не займут у вас много времени.

Не забывайте о традициях

Если в вашей семье привыкли к оливье в новогоднюю ночь, это не значит, что от него надо отказываться. Меняя концепцию, не забывайте отталкиваться от предпочтений близких. Лучше приготовить одно традиционное блюдо, чем вовсе ничего. К тому же вы так точно не устанете.