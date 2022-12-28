. Поликлиники Иркутской области будут работать в новогодние праздники
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Поликлиники Иркутской области будут работать в новогодние праздники

Поликлиники Иркутской области будут работать в новогодние праздники

Медицинские учреждения Иркутской области в новогодние каникулы будут работать в дежурном режиме. В частности, кабинеты неотложной медицинской помощи работают до 20:00 часов с 30 декабря по 8 января. Пункты вакцинации в поликлиниках открыты со 2 по 6 января. Неотложную и экстренную медпомощь в стационарах с 31 декабря по 8 января будут оказывать круглосуточно, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Медпомощь в амбулаторных условиях будут оказывать со 2 по 6 января в дежурном режиме. По графику со 2 по 6 января будут работать и участковые терапевты, участковые педиатры, врачи-специалисты, специалисты лечебно-диагностических, перевязочных и процедурных кабинетов.

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По материалам: irk

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