. Поликлиники Иркутской области будут работать в новогодние праздники

Медицинские учреждения Иркутской области в новогодние каникулы будут работать в дежурном режиме. В частности, кабинеты неотложной медицинской помощи работают до 20:00 часов с 30 декабря по 8 января. Пункты вакцинации в поликлиниках открыты со 2 по 6 января. Неотложную и экстренную медпомощь в стационарах с 31 декабря по 8 января будут оказывать круглосуточно, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Медпомощь в амбулаторных условиях будут оказывать со 2 по 6 января в дежурном режиме. По графику со 2 по 6 января будут работать и участковые терапевты, участковые педиатры, врачи-специалисты, специалисты лечебно-диагностических, перевязочных и процедурных кабинетов.