. Представили список самых проходимых и самых забрасываемых игр 2022 года

Портал How Long To Beat, который собирает информацию о времени прохождения игр, опубликовал свои итоги 2022 года. Информация на сайте портала вносятся пользователями, и в 2022 году они загрузили более 56 тысяч данных о прохождении игр. Ниже можно видеть статистику How Long To Beat за 2022 год по разным параметрам.

Игры, прохождение которых завершали чаще других:

Elden RingStrayPokémon Legends: ArceusGod of War RagnarökHorizon Forbidden WestKirby and the Forgotten LandTeenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s RevengeXenoblade Chronicles 3A Plague Tale: RequiemTunic

Игры, прохождение которых забрасывали чаще других:

Elden RingTunicPokémon Legends: ArceusVampire SurvivorsScornStrayLEGO Star Wars: The Skywalker SagaNobody Saves the WorldSifuWeird West

Самые рейтинговые игры на How Long To Beat от пользователей:

The Last of Us Part I — 95%Elden Ring — 93%God of War Ragnarök— 93%Xenoblade Chronicles 3 — 90%Uncharted: Legacy of Thieves Collection — 89%Pentiment — 86%Neon White — 86%The Case of the Golden Idol — 86%Hitman Trilogy — 85%Horizon Forbidden West — 85%

Игры 2022 года с худшим рейтингом:

Diablo Immortal — 49%Ghostwire: Tokyo — Prelude — 53%Gungrave G.O.R.E — 57%Cave Crawler — 58%You Will (Not) Remain — 59%Saints Row — 60%Chocobo GP — 61%Somerville — 62%Pupperazzi — 62%The one who pulls out the sword will be crowned king — 63%

Самые долго проходимые игры 2022 года:

Elden Ring — 107 часовXenoblade Chronicles 3 — 99 часовTactics Ogre: Reborn — 66 часовHorizon Forbidden West — 64 часаMarvel’s Midnight Suns — 60 часовV Rising — 58 часовHarvestella — 57 часовElex II — 56 часовFire Emblem Warriors: Three Hopes — 56 часовDisney Dreamlight Valley — 54 часа